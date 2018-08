Cambiamenti: Cna premia le imprese innovative. Iscrizioni aperte per il contest

Aperte le iscrizioni alla terza edizione di Cambiamenti, il grande contest nazionale di CNA che premia le migliori imprese nate negli ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio 2015) che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e puntare al futuro.

In palio 20mila euro per il primo classificato e 5mila euro per il secondo e il terzo, oltre a servizi, strumenti e opportunità offerti da CNA e dagli importanti partner coinvolti. In più al vincitore una settimana di vacanza presso una struttura 4stelle Bluserena.

Previste selezioni territoriali, regionali fino all’evento finale a Roma di fine novembre per un format che ha l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che con la loro attività scommettono sull’innovazione e sul cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione.

Le iscrizioni a Cambiamenti 2018 (http://www.premiocambiamenti.it/) sono aperte fino al 16 settembre.