Bekaert, i sindacati chiamano in causa Pirelli: “Subito incontro per evitare i licenziamenti”

Con una lettera spedita oggi i segretari di Fim, Fiom, Uilm Firenze, rispettivamente Alessandro Beccastrini, Daniele Calosi e Davide Materazzi hanno chiesto un incontro urgente a Pirelli & C.

Le scriventi organizzazioni sindacali sono a richiedere un incontro urgente in merito alla situazione della Bekaert Figline n quanto fino al 2014 la Vs. società era proprietaria di quello stabilimento e della Business Unit Steel cord e, da quanto ci risulta, è tutt’ora uno dei principali clienti di Bekaert.

Bekaert sostiene che la chiusura del sito di Figline, oltre ad una presunta e non dimostrata grave situazione economica dello stabilimento, sia dovuta anche al fatto che, come da loro riportato nella procedura di licenziamento collettivo del 22 giugno u.s. “… I clienti sono sempre meno disposti rispetto al passato a pagare maggiorazioni di prezzo per i prodotti speciali …”. Da ciò si evince che uno dei motivi della chiusura è imputabile all’atteggiamento dei clienti e che pertanto Pirelli è uno dei soggetti principalmente responsabili della chiusura. Vi invitiamo dunque a proporre soluzioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi dati dalla procedura, ossia entro la fine del corrente mese, utili a trovare soluzioni che possano evitare i 318 licenziamenti annunciati. In attesa di una Vostra sollecita risposta, porgiamo distinti saluti.

I Segretari Generali territoriali