Bekaert, i dettagli dell’accordo: impegno per reindustrializzare il sito e riassorbire i lavoratori

Siglato a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, l’accordo tra azienda Bekaert e organizzazioni sindacali sul piano sociale teso ad attenuare l’impatto della cessazione delle attività produttive del sito di Figline, che occupava 318 dipendenti di cui molti residente in provincia di Arezzo.

Con l’accordo – si legge in una nota dell’azienda – che prevede anche l’attivazione dei nuovi ammortizzatori sociali per cessazione, si conclude positivamente la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società nello scorso giugno. Il piano prevede una pluralità di strumenti, incentivi e attività finalizzati alla reindustrializzazione del sito e al ricollocamento dei lavoratori e vede la partecipazione attiva, nel rispetto delle reciproche competenze, di tutti i soggetti coinvolti (azienda e associazioni datoriali, istituzioni, sindacati e dipendenti).

“Siamo soddisfatti che l’impegno congiunto di Azienda, Sindacato e Istituzioni abbia permesso di individuare una soluzione condivisa” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Bekaert Italia, Roberto Secchi.

La nota dell’azienda

Per la tutela dei lavoratori coinvolti, le parti hanno concordato:

Di promuovere la reindustrializzazione del sito dando seguito al percorso, già avviato insieme all’Advisor specializzato incaricato dalla Società, di ricerca e selezione di uno o più soggetti aziendali, a livello sia nazionale che internazionale, che possano subentrare a condizioni incentivate negli impianti dismessi con un piano industriale solido, tempistiche accettabili e assorbendo il personale o parte di esso. Il Governo si è inoltre impegnato a fornire assistenza coinvolgendo partner istituzionali ad hoc per sostenere il progetto dell’eventuale Investitore e per promuovere sinergie con le altre istituzioni coinvolte (Regione Toscana, Area Metropolitana Firenze e Comune di Figline e Incisa Valdarno) in modo da rendere disponibili tutti gli strumenti e gli incentivi possibili per la reindustrializzazione del sito e il ricollocamento del personale;

Di favorire il ricollocamento attivo dei lavoratori attraverso un Programma di Continuità Occupazionale (PCO) che prevede la ricerca da parte dell’Advisor aziendale, col supporto delle Istituzioni e Confindustria regionali, nel territorio di Figline o limitrofo di aziende interessate ad assumere a condizioni incentivate e l’individuazione di percorsi di riqualificazione professionale in linea con le esigenze specifiche del mercato del lavoro del territorio;

Di favorire il ricollocamento presso altre società del Gruppo Bekaert, in Italia e all’estero;

Di mantenere in funzione il sito e proseguire le attività fino al mese di dicembre 2018;

L’avvio delle procedure per l’attivazione dei nuovi ammortizzatori sociali per cessazione per la durata di dodici mesi, con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore, a decorrere dal primo gennaio 2019.

L’Azienda garantisce inoltre misure di incentivazione all’esodo per coloro che sceglieranno l’esodo volontario.

La Società riporterà trimestralmente al Governo e alle Organizzazioni Sindacali lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e delle opportunità emerse.

L’Accordo siglato avrà efficacia all’approvazione dell’Accordo stesso da parte dei lavoratori del Sito di Figline Valdarno.