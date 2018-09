Banche, Forza Italia: “Sui risparmiatori truffati il Governo mantenga gli impegni assunti”

“Ieri sera è stato dato parere favorevole a un ordine del giorno di Forza Italia, votato oggi all’unanimità dall’Aula, a favore degli investitori coinvolti nella crisi bancaria, con il quale impegniamo il Governo ad adottare un’iniziativa normativa urgente per tutelare coloro che versano in condizioni di indigenza, vulnerabilità economica e disagio sociale, dovuti all’azzeramento del valore dei titoli posseduti, prevedendo in ogni caso per tutti il diritto al rimborso integrale. Siamo molto soddisfatti per l’accoglimento del nostro ordine del giorno, che testimonia il nostro impegno su una battaglia di diritto che ha visto Forza Italia in prima linea sin da subito. Ora il Governo mantenga fede agli impegni assunti”.