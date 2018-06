Banca Etruria, boom di adesioni all’azione legale di Federconsumatori Toscana contro le società di revisione bilanci

Un’azione giudiziaria contro la società che ha certificato i bilanci di Banca Etruria. E’ quella annunciata lo scorso febbraio da Federconsumatori Toscana nei confronti della Pricewaterhouse Coopers, uno dei quattro colossi mondiali del settore, che secondo l’associazione avrebbe “gravi responsabilità” e avrebbe commesso “negligenze ed omissioni” . E sono tanti, tantissimi i risparmiatori che hanno aderito all’iniziativa, solo per Arezzo si parla di 730 persone.

“Oggi, dopo 25 assemblee nei territori toscani – spiega Federconsumatori – , si può dire che è stata superata quota 1.150 adesioni di titolari di dossier (obbligazioni e/o azioni) all’iniziativa. Se si considera che molti dossier sono cointestati, sono circa 1.800 le persone coinvolte (730 aretine, 260 empolesi/fiorentine, 100 senesi, 70 grossetane, il resto toscane), per un valore complessivo del danno subìto di circa 50 milioni di euro”.

Entro la metà del mese di giugno, lo studio legale Galgano – per conto di Federconsumatori Toscana – procederà al deposito del ricorso (perizia predisposta dal professor Luca Bagnoli), per l’Accertamento Tecnico preventivo presso il Tribunale delle imprese di Milano.

“Federconsumatori Toscana – si legge in una nota – ha deciso di estendere la richiesta di accertamento tecnico preventivo anche verso Ubi Banca (ferme restando le prerogative di responsabilità della società di revisione). Tale Banca ha acquisito il capitale della nuova Banca dell’Etruria e del Lazio, per poi successivamente dare corso a fusione, mediante incorporazione, della stessa. Ubi Banca, pertanto, è subentrata nelle obbligazioni già in capo alla Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio, proseguendo nei rapporti già in essere. La giurisprudenza (come rileva sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, n. 11173/2017, e pubblicata in data 8 novembre 2017), nell’ottica di estendere l’iniziativa (con finalità conciliative) a un soggetto ulteriormente solvibile, ha portato alla decisione di procedere con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ex art. 696-bis c.p.a.) anche nei confronti di Ubi Banca, davanti al Tribunale delle Imprese di Milano, che è Foro competente per l’azione verso la Società di Revisione”.