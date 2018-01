Arriva la fattura elettronica per tutte le partite Iva: date e sanzioni

Non volevamo spaventarvi sin dal primo giorno del 2018, ma la novità è importante e meritava di essere trattata approfonditamente. La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di passare alla fattura elettronica per tutti i possessori di partita iva.

Ci parla di questo argomento Alessandro Ghiori, membro del consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo, che tramite anche Arezzo Notizie e la rubrica #NonSoloFisco continua a fare informazione nei confronti dei cittadini e delle imprese.

Compilare una fattura elettronica non significa spedirla per email, ma accedere ad un meccanismo specifico che ha come protagonisti i soggetti attivi e i soggetti passivi della fatturazione. Non è una procedura di libera scelta, ma è un obbligo normativo quindi ci sono anche delle sanzioni. Tra i rischi sventati in extremis dal legislatore quello che ogni cliente finale fosse da considerare soggetto passivo e quindi quanto meno si sarebbe dovuto dotare di firma digitale e pec. Alla fine questa categoria è stata esclusa dalla norma.

Tutti i dettagli e le date di entrata in vigore per le diverse categorie nella nuova puntata di #NonSoloFisco