Arezzo Sviluppo organizza per il prossimo 28 marzo il seminario “Marketing internazionale”

Arezzo è una delle province italiane con il maggior grado di apertura ai mercati esteri: oltre a presentare un export ai vertici nazionali in termini assoluti (16° posto nel 2016), se rapportato al numero delle imprese la provincia si posiziona più in alto nella graduatoria nazionale, conquistando il 4° posto assoluto posizionandosi poi al primo posto in Italia per il rapporto export/abitanti.

I flussi verso l’estero si sono attestati nel 2017 a circa 6,5 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo per oltre 2,6 miliardi di euro. Una vocazione all’internazionalizzazione del sistema economico locale che, peraltro, è sempre stata supportata nel corso di questi anni dall’azione della Camera di Commercio e della sua Azienda speciale “Arezzo Sviluppo” che quest’anno ha peraltro avviato il percorso di formazione “Sviluppo delle competenze delle imprese nei processi di Internazionalizzazione” assieme al Polo Universitario Aretino ed all’Università di Siena.

Nell’ambito di tale progetto è stato organizzato per mercoledì 28 marzo il seminario “Marketing internazionale” con relatore il Dott. Silvano Magnabosco. L’incontro, dalla durata di otto ore con orario 9:00-13:00 e 14:00-18:00, si svolgerà presso le Aule Didattiche della Camera di Commercio in Via Spallanzani 25 ed è stato accreditato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo.

Informazioni e modalità di iscrizione sul sito www.arezzosviluppo.it o telefonando ai numeri 0575/303839 – 49 – 53.