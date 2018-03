Arezzo Innovazione capofila del progetto europeo “Trinno”

Giovedì 15 Aprile 2018 Arezzo Innovazione, in collaborazione con la Regione Toscana, organizza il 3° Meeting Local Stakeholder Group a Firenze, presso la Sala Monumentale di Villa Fabbricotti.

“L’obiettivo primario del progetto TRINNO – afferma Roberto Monnanni Presidente di Arezzo Innovazione – è quello di promuovere la competitività delle regioni europee attraverso il miglioramento degli strumenti regionali di supporto imprenditoriale, focalizzandosi sull’applicazione dell’innovazione digitale (di prodotto e di processo).

Lo stakeholder meeting in programma il 15 marzo a Firenze, organizzato in collaborazione con la Regione Toscana – fortemente impegnata su Cantieri 4.0, strumento operativo della Piattaforma regionale per il piano Industria 4.0 – intende dare la parola agli imprenditori e metterli a confronto con le istituzioni, le Università, i centri di ricerca e i fornitori di tecnologie abilitanti – e permettere alle istituzioni di rispondere con politiche sempre più vicine e adeguate ai bisogni delle imprese.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario ridisegnare un modello di organizzazione gestionale in grado di creare un ecosistema con accesso a competenze di alta qualità in fase di nascita e crescita delle PMI e di adattare i servizi alle caratteristiche specifiche del territorio, supportando l’innovazione dei settori manifatturieri tradizionali attraverso la loro combinazione con l’innovazione digitale”.

Un punto di riferimento per facilitare il trasferimento tecnologico e far sperimentare l’innovazione, per favorire le imprese e il territorio. Questo è Arezzo Innovazione: nato nel 2003, trasformatosi negli anni, cresciuto in termini di visione e competenze oggi ha allargato i propri confini e affrontato le nuove sfide poste dalla #rivoluzionedigitale, concentrandosi sull’innovazione di prodotto, di processo e di servizio.

“Noi ci crediamo che innovazione non sia solo tecnologia ma anche competenza, creatività e passione e che per mettere insieme tutto questo sia utile un punto di riferimento come Arezzo Innovazione, afferma il Presidente Roberto Monnanni. Crediamo inoltre fermamente nella condivisione delle idee come modalità per affrontare le sfide dei mercati e del cambiamento sociale”

Arezzo Innovazione si occupa di:



– progettazione europea, nazionale e regionale, per l’implementazione di politiche pubbliche dirette a favorire l’innovazione dei sistemi territoriali



– fornire alle aziende che intendono innovare, consulenza e supporto mediante uno staff interno e numerosi specialisti

– attivare contatti con le principali Università e Centri di ricerca italiani ed esteri, per far dialogare ricerca e impresa e creare un corto circuito virtuoso tra Università e imprese



– gestire Polilab, laboratorio accreditato presso la Regione Toscana, attraverso cui è in grado di offrire un servizio di prove e test nell’ambito della modellistica 3D e reverse engineering



– fornire spazi ed accoglienza a startup, professionisti, appassionati di tecnologie e innovazione, che intendono portare avanti progettualità attraverso il modello “open innovation”.