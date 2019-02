Arezzo Fiere Congresi: Bianchi amministratrice, Luca Benvenuti tratterà OroArezzo con Ieg

La commercialista Sandra Bianchi è la nuova amministratrice unica di Arezzo Fiere e Congressi. Lo ha stabilito oggi l'assemblea dei soci, riunita dopo le dimissioni di Andrea Boldi che hanno evitato la sfiducia all'ormai ex presidente. Sandra Bianchi dovrà farsi carico dell'ente fieristico fino alla fine di aprile, successivamente - dopo aver svolto l'incarico di traghettatrice - dovrebbe rassegnare le dimissioni, in vista della nomina di un nuovo Cda. Al suo fianco, caldeggiate dai soci (Regione a parte che si è astenuta), due figure tecniche: il commercialista Francesco Bonelli di Poggibonsi, che si dovrebbe occupare della situazione debitoria (e creditoria) di Arezzo Fiere, e Luca Benvenuti, commercialista aretino e consigliere di Unoaerre, cui è stato delegato il compito di riavviare la trattativa con Ieg, interessata all'aquisto delle fiere orafe di Arezzo: OroArezzo e Gold/Italy.

Le mosse successive di Arezzo Fiere e il nuovo board

A questo punto il sentiero che Arezzo Fiere e Congressi dovrà seguire, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra tracciato. Amministratore unico per i mesi di febbraio, marzo e aprile, poi la costituzione del nuovo in Cda. Nella speranza, che da maggio, molti dei nodi al pettine dell'ente siano sciolti (bilancio, rapporti con Ieg, etc.). Luca Benvenuti, in particolare, dovrà districare una delle questioni più complesse: esaminare la proposta di Ieg per le fiere orafe, vero tesoro di Arezzo Fiere, e capire i vantaggi di una ipotetica cessione. Eventualmente, poi, dovrà stabilire la congruità dell'offerta. In seguito la palla passerà al nuovo board di cui dovrebbero far parte lo stesso Benvenuti, Ferrer Vannetti di Confartigianato, Giordana Giordini di Confindustria Toscana Sud e probabilmente Francesco Bonelli, la cui presenza dovrebbe escludere quella di Gino Faralli.