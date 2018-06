Arezzo Fiere, concorso per addetto alla registrazione e sorveglianza: 170 candidati ammessi alle prove

Pubblicato sul sito di Arezzo Fiere e Congressi, l’elenco dei 170 candidati ammessi alle prove per la figura di “Addetto alla Registrazione e Sorveglianza”, colloqui e prove pratiche finalizzati all’assunzione di personale qualificato per la gestione ed organizzazione dei concorsi pubblici in Sanità che si svolgeranno già nei primi mesi estivi nel polo Fieristico di Arezzo Fiere e Congressi e per i prossimi quattro anni.

I 170 candidati hanno infatti superato la prima fase di selezione e si apprestano ad eseguire le successive che si svolgeranno sempre ad Arezzo Fiere, in Via Spallanzani N.23 – Arezzo, nei giorni 13-14-15-18-19-20 Giugno 2018.

La data e l’orario del colloquio è stato attribuito a ciascun candidato in base all’ordine di arrivo della domande di selezione pubblica.

La selezione si riferisce alla specifica figura di “Addetto alla Registrazione e Sorveglianza”: nelle prossime settimane saranno resi noti i nominativi dei candidati selezionati per le altre due figure professionali richieste: “Addetto tecnico informatica” e ” Addetto allestimento – movimentazione – pulizia”.

Il polo fieristico di Arezzo Fiere e Congressi è quindi pronto ad ospitare i 170 candidati, 60 dei quali saranno subito assorbiti per l’organizzazione dei concorsi previsti già nei prossimi mesi.