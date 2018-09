Arezzo capofila del progetto “Femina”, le signore dell’imprenditoria italiana e internazionale a confronto

8.920 sono le imprese che, soltanto nel territorio provinciale aretino, vedono alla propria guida delle donne.

Un’azienda su tre al timone ha una signora.

I settori in cui il “gentil sesso” è più attivo sono: agricoltura (20%), servizi terziari (26%) e commercio (24%).

Ma non è ancora tutto.

Nei primi sei mesi del 2018 il 32 per cento delle nuove iscrizioni alla Camera di Commercio di Arezzo sono state presentate da donne che hanno scelto di diventare imprenditrici.

E’ partendo da queste considerazioni che prende il via in maniera operativa il progetto Femina.

Il 20 e 21 settembre in città si svolgerà il primo incontro del progetto europeo che intende analizzare gli strumenti della politica in grado di superare il divario di genere nelle PMI ad alta tecnologia. Capofila del progetto è Arezzo Innovazione che assieme alla Camera di Commercio rappresenterà la Toscana e l’Italia nel confronto che interesserà altri enti provenienti da 6 paesi europei.

“Purtroppo – spiega Roberto Monnanni, presidente di Arezzo Innovazione – abbiamo constatato che le donne non hanno ancora la stessa parità di diritti rispetto agli uomini. Nel mondo del lavoro lo vediamo continuamente. Per questa ragioni abbiamo deciso di renderci disponibili ad essere il capofila di un’iniziativa che volge soprattutto a valorizzare l’universo femminile in modo da metterlo in contatto con realtà europee che in questo senso sono già molto più avanti in termini sociali”.