La multinazionale Nestlé chiude il centro ricerche Casa Buitoni a Sansepolcro. Probabilmente la villa che lo ospitava sarà trasformata in un resort di lusso e l’attività portata negli Stati Uniti.

La dimora storica della famiglia Buitoni, chiamata Villa Fatti, perde così il legame bicentenario con il marchio di pasta italiana che, negli anni, partendo dalla Valtiberina, era diventato celebre nel mondo. I dipendenti che lavoravano nel centro ricerche, una quindicina (donne per lo più), hanno risolto il contratto o hanno accettato il trasferimento proposto dal gruppo Nestlé, in Italia e all’estero. “Ma non sappiamo esattamente quale sia il loro destino, perché i sindacati non sono stati fatti entrare nella trattativa”, spiega Mauro Macchiesi della Flai Cgil.

La villa ha rappresentato l’ultimo baluardo del gruppo Nestlé, che aveva rilevato Buitoni, a Sansepolcro. Adesso resta solo lo stabilimento (che conta poco più di 300 addetti) che produce pasta e fette biscottate per il brand Buitoni, ma che appartiene al gruppo Newlat.

La storia del pastificio Buitoni nasce a Sansepolcro nel 1827, quando Giovan Battista Buitoni e sua moglie decidono di aprire un negozio di pasta. Tra due settimane, esattamente il 31 marzo, la villa che fu dei Buitoni scioglierà il legame con il brand. Sarà rimossa la scritta “Casa Buitoni” e nei prossimi mesi la struttura dovrebbe essere convertita in un hotel di lusso.

E il centro ricerche? Dopo le ipotesi di Polonia e Francia, pare saranno gli Stati Uniti la nuova base per lo studio delle ricette di preparati e sughi. I macchinari – spiega Silvia Pieraccini sul Sole 24 Ore – dovrebbero essere stati già trasferiti a Solon, in Ohio. Si chiude così una parentesi lunga trent’anni: la villa neoclassica di Sansepolcro, infatti, era diventata Casa Buitoni dal 1988.

@MattiaCialini

Immagine tratta dal sito Buitoni