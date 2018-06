Alla Borsa Merci confronto su “La fatturazione elettronica e i nuovi servizi digitali gratuiti per le imprese”

Con inizio alle 9:30. alla Borsa Merci di Arezzo, è in programma una seminario informativo sulla fatturazione elettronica e sui principali servizi digitali che la Camera di Commercio attraverso Infocamere, la società consortile delle camere di commercio italiane, mette a disposizione degli imprenditori aretini.

La fatturazione elettronica è stata introdotta con la legge finanziaria 2008 e, a far data dal 31 marzo 2015, è diventata obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni; dal 1° gennaio 2019, diventerà obbligatoria anche nei confronti dei privati e imprese.Si tratta di un documento digitale prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere immutabile e non alterabile.

Durante l’iniziativa sarà possibile, in una apposita installazione, provare le funzionalità del “Cassetto digitale dell’imprenditore”. Gli imprenditori che presenzieranno all’evento e che avranno a disposizione la propria Carta Nazionale dei servizi (Token o CNS), potranno accedere online e sperimentare il nuovo servizio https://impresa.italia.it “Cassetto digitale dell’imprenditore” che consente di accedere a tutti i dati e ai documenti ufficiali della propria impresa.