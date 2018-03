Agenti di commercio, in arrivo la revisione degli elenchi camerali

L’ufficio del Registro delle Imprese sta per avviare il procedimento di revisione e verifica dei requisiti morali e professionali per gli agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Arezzo. La Camera di Commercio invierà tramite Pec la richiesta di autocertificazione dei requisiti. Gli agenti avranno 30 giorni di tempo per rispondere. Chi non lo fa rischia la cancellazione dagli elenchi e l’inibizione all’attività. Fnaarc-Confcommercio aiuta gli operatori che lo desiderano a mettersi in regola sbrigando per loro conto ogni pratica necessaria. Il consiglio del presidente Briganti ai colleghi: “tenete d’occhio la casella di posta elettronica certificata, non rischiate di essere cancellati dagli elenchi camerali per una mancata risposta”.

Redazione Arezzo Notizie