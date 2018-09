“Wiki Loves Monuments 2018”. Il Comune di San Giovanni Valdarno ha aderito al concorso fotografico

Anche a San Giovanni Valdarno è possibile partecipare all’edizione 2018 di Wiki Loves Monuments (WLM), il più grande concorso fotografico del mondo.

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha aderito a WLM e in collaborazione con Wikimedia Italia invita cittadini e appassionati a fotografare i seguenti monumenti: Palazzo d’Arnolfo, Palazzo Salviati (c.d. “Palazzaccio”), Palazzo Corboli (via Alberti 15/19), Casa Masaccio, Casa Giovanni da San Giovanni, ex chiesa “Nunziatina”, Vecchie mura, Palazzetto trecentesco (via Garibaldi), Centro storico (pianta ortogonale attribuita ad Arnolfo di Cambio).

Per tutto il mese di settembre chiunque (fotografi professionisti e amatori senza alcuna restrizione di età) potrà partecipare alla competizione condividendo con licenza libera su Wikimedia Commons le proprie fotografie dei monumenti.

Per maggiori informazioni sul concorso e per la lista dei monumenti partecipanti: https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/