Calici di stelle, jazz a Cortona, vintage a Castiglion Fiorentino e tortelli a Corezzo. Il menù del weekend

Gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e i concerti in programma per il weekend ad Arezzo e in provincia. Per segnalarci ulteriori appuntamenti ed iniziative contattaci all’indirizzo redazione@arezzonotizie.it.

VENERDì 10 AGOSTO

Anghiari Inizia la ventitreesima edizione di Tovaglia a Quadri, evento fortemente identitario dove si mescolano teatro, buon cibo e vita quotidiana, una formula antica almeno quanto le mura della splendida Anghiari.

Lo spettacolo che avrà luogo fino a domenica 19 agosto, alle ore 20,15, scritto come sempre dal direttore artistico del Teatro di Anghiari Andrea Merendelli e da Paolo Pennacchini, porta in scena come di consueto una storia centrata su problematiche del nuovo millennio che si fondono con le vecchie tradizioni del paese. Le storie narrate negli spettacoli sono infatti frutto di un continuativo lavoro di ricerca d’archivio, unito alle testimonianze degli abitanti del posto, legate alla memoria di Anghiari, ai racconti dei nonni. Vicende di vecchia data che gli autori restituiscono alla collettività con un sapiente lavoro di ricerca, antiche passioni sopite, vicende più o meno note ma anche personaggi dimenticati tornano a vivere grazie alle interpretazioni degli attori locali che si fanno cantori delle loro stesse radici. I personaggi tipici del paese abitano gli amarcord che si intrecciano con il presente e con le vite, solo apparentemente quiete, dei protagonisti. Il tutto condito dagli stornelli toscani che risuonano dalla fisarmonica e dalle voci degli stessi attori in mezzo ai vicoli di Anghiari mentre, tra una scena e l’altra, il pubblico si gode la prelibatezza dei piatti e del vino rosso.

Campogialli Venerdì 10 agosto torna, puntuale come ogni anno nella notte di San Lorenzo, l’appuntamento con “Calici di stelle” a Campogialli. L’evento si inserisce nelle manifestazioni a carattere enogastronomico e si svolge in uno dei borghi più suggestivi della vallata, ai piedi del Pratomagno, nei pressi dell’antico tracciato etrusco e romano della strada Setteponti. In ogni edizione, “Calici di stelle” registra un numero di partecipanti sempre più alto conferemando il successo di una manifestazione da sempre molto apprezzata. “Calici di Stelle è l’evento che riassume tutte le iniziative dell’estate terranuovese – dice Caterina Barbuti assessore alla promozione del territorio – Anche per questa edizione, al centro della manifestazione ci saranno la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici, oltre all’esperienza e alla manodopera dei nostri ristoratori e produttori locali”. Sarà una serata dedicata principalmente alle produzioni locali e a “km zero”. Saranno proposte in degustazione circa 100 etichette, scelte tra le migliori produzioni della Strada del Vino Terre di Arezzo e presentate dall’Associazione Sommelier. Ad accompagnare i vini ci saranno i prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato alimentare locale. Tanti piccoli assaggi preparati da aziende, produttori e ristoratori del territorio, che allestiranno i loro tavoli di degustazione per i vicoli e le piazzette del centro storico. Costo a persona: euro 18 (euro 10 per i bambini sotto i 10 anni).

Carda A Carda, comune di Castel Focognano, alle ore 21.30, presso il Circolo ricreativo, serata dedicata alla memoria e all’identità del paese. Una iniziativa, dal titolo “Le foto parlanti”, curata da Mario Spiganti, che ha raccolto e messo in video le fotografie di famiglie, del paese, di eventi particolari che hanno caratterizzato la comunità cardese e che il Circolo ha raccolto nelle proprie stanze, come strumento di conservazione della propria storia. Alle pareti della propria sede il circolo ricreativo di Carda conserva foto di famiglia della comunità. Attravwrso le immagini si racconta, si stimola la memoria, si attivano percorsi di trasmissione orale e si rappresenta la storia di una comunità e di un periodo. Un progetto articolato in numerosi video, ideato e realizzato in anni di ricerca da Mario Spiganti in collaborazione con gli abitanti. Il progetto è monitorato dall’ Associazione Italiana per la Storia Orale.

Cortona Seconda edizione della Notte Bianca del Jazz a Cortona. Questa volta l’evento è collegato allo spettacolo astronomico della Notte di San Lorenzo. Grande jazz, eventi collaterali legati alla buona cucina e alla degustazione di vini, shopping e visual con citazioni cinematografiche. Per la prima volta sarà chiusa al traffico anche via Dardano. Tutto il centro coinvolto in una festa musicale e multicolore a partire dalle ore 18. Il programma della Notte Bianca del Jazz partirà da Piazza Signorelli alle ore 18 con Girlesque Street band, una spumeggiante marching band tutta al femminile che accompagnerà una degustazione vini da parte di Strada del Vino Cortona.

Tra Vicoli Fierli/Venuti/Coppi e Via San Sebastiano la Tigelleria Giù da Scara e Beo alle ore 18,30 proporrà Mamo: “Traveling a Jazz Dj Set” Part 1: “At Sunset”, di seguito alle ore 20 Francesco Giustini tromba, flicorno, live electronics e Fabio Roveri, chitarra classica e acustica. Un duo onirico e sospeso, un jazz dal sapore mediterraneo con molte incursioni nella tradizione brasiliana. Dalle ore 22 con Mamo:“Traveling a Jazz Dj Set” Part. 2: “At Night”

In Via Nazionale alle ore 19 nuovamente la Girlesque Street band che accompagnerà il pubblico durante lo shopping tra i tanti negozi e locali aperti per l’occasione fino alle 23,00. In programma anche una presentazione del libro “A life in Tucany – memories of a Tuscan family” di Alessandra Benvenuti presso la libreria Nocentini.

In Via Dardano, che per la prima volta sarà chiusa al traffico, continua Antonio Massarutto, alle ore 19,30 fino a tardi, si potrà cenare all’aperto presso la Trattoria Toscana, Trattoria Dardano, Osteria Da Franco, Ristorante Ambrosia. Saranno servite cene a tema ascoltando Lo Cascio-Spera-Tedeschi Trio, composto da vibrafono, contrabbasso e batteria. Una musica giocata sull’equilibrio tra materiali compositivi predeterminati e impulsi improvvisativi. Ponti e collegamenti continui tra composizione e improvvisazione, in un continuo dialogo tra forme chiuse ed aperte. Un repertorio combinato, quindi, con brani originali, arrangiamenti collettivi e alcuni standard inusuali fra cui composizioni di Stanley Cowell a Ornette Coleman. Nel frattempo la macelleria Dardano, la Bottega della Pasta Fresca e la Bottega di Via Dardano proporranno uno street chef con le eccellenze della tradizione toscana.

In Via Benedetti ore 20,30 fino a tardi, Casa Reggiani Farina e Cucina, proporrà le sue pizze con farine Bio e birre artigianili con il Paolo Petrecca Duo. Paolo Petrecca tromba, Marco Benedetti: contrabasso. La collaborazione tra i due nasce nell’ambito della Siena Jazz University, le caratteristiche principali sono una particolare apertura verso la manipolazione timbrica del suono, e una duplice conduzione narrativa della musica determinata da un grande senso di iterplay.

In Piazza Signorelli dalle ore 21,30 Claudio Cuseri project Band propone un programma che ripercorre le origini del Jazz-Rock & Fusion. partendo dalla metà degli anni ’70 fino agli anni ’90 . Da Billy Cobham, Miles Davis. Weater Report – Steps Head – Pat Metheny – Chick Corea. Oltre a batterista Claudio Cuseri, suoneranno Benedetto Toti Panzanelli alla chitarra (uno dei più quotati chitarristi del panorama musicale italiano che ha collaborato con Fabio Concato ed è tutt’oggi il chitarrista di Antonello Venditti); Marco Pezzola alle tastiere; Alessandro Ambrosi al basso elettrico e contrabbasso.

Da non perdere la suggestiva apertura in notturna del Maec che proporrà l’ingresso a prezzo ridottisimo fino alle ore 23 e visite guidate da parte di Aion Cultura.

In via Nazionale alle ore 22,30 fino a tardi la Bottega Baracchi, Enoteca Enotria, e Abbigliamento Camilloni offriranno Amedeo Verniani Trio (Francesco Panconesi sax tenore, Amedeo Verniani contrabbasso, Evita Polidoro batteria).

Il trio propone un repertorio di musica originale perfettamente integrato da brani della tradizione jazzistica. Il risultato è un suono particolarmente caldo e avvolgente.

‘Last but not least’, tutti a ballare in Piazza Repubblica ore 23,30 fino a tardi con uno strepitoso Trio di grandi musicisti.

Joe Casagrande (dj set + elettronica), Alípio Carvalho Neto (sassofoni + percussioni) e Marco Ariano (batteria + percussioni + elettronica) si caratterizzano per la loro attitudine alla ricerca e alla sperimentazione sonora. Un pulsare che accoglie suoni strani, metriche perverse, glitch e canti dilatati, in una musica difficilmente definibile ma che fa ballare il corpo e la mente. Neto, Ariano e Casagrande hanno animato con genialità la ricerca artistico-musicale degli ultimi decenni.

Durante il concerto, video live performance del Vj Luca Cataldo, che prendendo spunto dalle avanguardie storiche del cinema degli anni ’20, ’30, ’40 del ‘900 animerà la facciata del Palazzo del Comune sfruttando gli elementi architettonici per creare sinergie visive tra le architetture medioevali e le immagini in movimento.

Marciano della Chiana Sagra della pizza

Moggiona Ancora tre serate prima di salutare la rassegna “Teatro del Fiume” al prossimo anno: stavolta ci troveremo all’interno di un bosco fantastico, dove si incontreranno una giovane ragazza ed un lupo affamato.

Alle ore 21:30 a Moggiona (AR) nella Pista di Pattinaggio, andrà in scena “Emanuela e il Lupo” di Livio Valenti, con Livio Valenti e Eleonora Angioletti, le luci di Federico Tabella, le scenografie di Andrea Vitali, i pupazzi di Roberta Socci e le musiche di Lorenzo Bachini.

La giovane Emanuela, lasciata la casa dei suoi genitori, si mette in viaggio finché arriva in un bosco, dove decide di fermarsi; comincia a costruire la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo, nascosto tra i cespugli, lo sta spiando. La bestia feroce vorrebbe mangiarsi Emanuela, ma ha paura del suo bastone e del suo coltello, mentre trova curioso il suo libro e la sua pentola.

I due sconosciuti cominciano a osservarsi: si avvicinano, si annusano e si raccontano; però un giorno, il Lupo tenta di papparsi la ragazza, ma ahimè o per fortuna, succede un imprevisto che li farà diventare amici… perché, come il detto dice, la solitudine è una brutta bestia.

Lo spettacolo contrappone, come nelle fiabe classiche, il buono e il cattivo, ma essendo una fiaba moderna, procede con tecniche narrative originali: Emanuela, che rappresenta la giovane eroina che sta compiendo il suo viaggio di crescita, ha delle armi in mano (il coltello e il bastone) che però, utilizza non per combattere, ma per costruire. Il Lupo invece, pur essendo il malvagio, si preoccupa perché vede il suo bosco invaso dall’umano; quindi è la belva, in questa storia, ad aver paura dell’intruso che gli può portare via ciò che possiede.

Ambedue i personaggi, pur nella leggerezza del racconto, hanno le loro ragioni profonde e sono psicologicamente complessi.

Monte San Savino Sagra dei pici

SABATO 11 AGOSTO

Castiglion Fiorentino Vintage Festival. 5 giorni di musica, ballo, gusto e collezionismo.

Oltre 30 tra live e Dj set ad INGRESSO GRATUITO, maestri ballerini ad animare le piste e corsi di ballo dal pomeriggio per tutti!

Nelle vie e nelle piazze del borgo il VINTAGE MARKET colorerà le vostre passeggiate tra shopping e gusto.

Una delle tante novità della seconda edizione del Vintage Festival sarà l’inserimento dei corsi di ballo GRATUITI per tutti.

DANCE CLASSES (FREE) ore 18.30 – Teachers: J. WAKABAYASHI + S. CECCARELLI

THE SLIMERS ore 21.30 – Live band – ROCKABILLY

ROLLER SHOW ore 22.30 – Pattinaggio acrobatico

THE SKIFFLES otr 21.30 – Live band – SWING-ROCK’N’ROLL

JOE DELIRIO ore 21.30 – Disk Jockey – HOP PARTY

LUCIE Q DJETTE ore 21.30

Disk Jockey – SWING

SWING MOOD SCHOOL – Dancers – LINDY HOP

THE CORNER CATS ore 21.30 – Live & Dance Buskers – JAZZ&SWING

PAUL VINTAGE ore 21.30 – Disk Jockey – ROCK’N’ROLL

Marciano della Chiana Sagra della pizza

Monte San Savino Sagra dei pici

Borgo alla Collina Appuntamento nella frazione di Castel San Niccolò in Casentino.

Castiglion Fiorentino Vintage Festival

DANCE CLASSES (FREE) ore 18.30 – Teachers: J. WAKABAYASHI + S. CECCARELLI

ANGELI IN BLUE JEANS ore 21.30 – Live band – ROCK’N’ROLL

MISTER DIP ore 21.30

Disk Jockey – SWING’N’ROLL

SWING MOOD SCHOOL – Dancers – LINDY HOP

VINNIE VOJELLO & THE SLIMERS ore 21.30 – Live band – ROCKABILLY

THE CORNER CATS ore 21.30 – Live & Dance Buskers – JAZZ&SWING

PAUL VINTAGE ore 21.30 – Disk Jockey – ROCK’N’ROLL

Cortona Nell’antica chiesa di San Donnino, il Santuario di Santa Maria della Croce alle ore 18, è in programma un concerto di pianoforte, organizzato dall’Associazione per il recupero e la valorizzazione degli Organi Storici Cortonesi, con il M° Michele Fedrigotti.

Il programma raccoglie opere, pur di epoche e autori diversi, legate da un intimo filo conduttore: l’importanza dell’espressione di forti valori affettivi e di pensiero e la conseguente ricerca ed invenzione di scritture pianistiche che ne manifestino adeguatamente la voce.

Ombre e luci si incontrano e dialogano in diversi percorsi, dalla ricchezza di celebrazione di vita sempre rinascente della penultima sonata di Beethoven, attraverso la polifonia dodecafonica.

Dalla piccola, rigorosa ma sempre espressione del calore melodico italiano, allo struggimento disperato ed eroico, fra memoria e attualità, dell’ultima ballata di Chopin, fino alla luminosità finale del “tema d’amore” della seconda ballata di Liszt, ispirata al mito di Ero e Leandro, che supera e risolve ogni frattura e separazione.

Ne risulta un viaggio, al quale ognuno di noi è invitato, attraverso pagine di rara bellezza, insieme profonde e di godibile ascolto.

Marciano della Chiana Sagra della pizza

Monte San Savino Il Raduno di Ferragosto di auto, moto, vespe e lambrette d’epoca al Santuario di Santa Maria delle Vertighe di Monte San Savino (la cui Madonna è la patrona dell’Autostrada del Sole), inizia a far sentire il rombo dei motori. La manifestazione, organizzata da Savinese Historic Club e giunta alla nona edizione, si svolgerà domenica 12 agosto e prevede la partecipazione di oltre cento equipaggi, provenienti dalle province di Arezzo, Siena e dalla vicina Umbria, con auto e moto che hanno fatto la storia della motorizzazione civile e sportiva nel territorio ma non solo.

“Il ritrovo è previsto come sempre nel piazzale del Santuario delle Vertighe dalle ore 9 alle 10.45 – ricorda Gianfranco Ghezzi, deus ex machine dell’organizzazione del raduno. Alle ore 11, dopo la solenne benedizione dei mezzi e dei partecipanti, partenza per il classico giro turistico di alcuni paesi della Val di Chiana con rientro intorno alle 12.45, dove si spengeranno nuovamente i motori per dar modo ai curiosi ed appassionati presenti di ammirare da vicino le auto e moto d’altri tempi. Aperitivo offerto dal ristorante Domenico e pranzo, solo dietro prenotazione al momento dell’iscrizione, presso lo stand della festa del Santuario”.

Per iscrizioni anticipate ed informazioni al raduno del 12 agosto 2017 ‘Savinese Historic Club’ – Gianfranco 0575.810155 – 3357059035, Irio 3388123994.

Corezzo Una magica serata di RidiCasentino alla festa del tortello alla lastra di Corezzo. Gli appuntamenti estivi del festival casentinese di cabaret continuano domenica 12 agosto, alle 20, con una cena-spettacolo che promette risate e stupore con i trucchi del “magicomico” Kagliostro (nome d’arte di Alessio Nonfanti). La serata si svilupperà tra alcuni piatti della tradizione casentinese che saranno alternati dalla simpatia di un artista toscano che, da anni, collabora con Alessandro Paci e con altri comici toscani in alcune delle più fortunate trasmissioni televisive regionali dedicate al cabaret. Lo spettacolo di Kagliostro proporrà i più noti giochi di prestigio della storia rivisti in chiave comica insieme a nuovi trucchi di sua creazione, accompagnati da divertenti monologhi e da un rapporto di interazione diretta con il pubblico.

