Wedding Showcase, la presentazione in Regione Toscana con Ciuoffo

Torna Wedding Showcase, la due giorni dedicata ai wedding planners che lavorano in Toscana.

Il progetto di promozione territoriale e turistica promosso dall’associazione di foto-video operatori TuscanyPhotographers sarà presentato domani, lunedì 12 marzo alle ore 11.30 dall’assessore regionale alle attività produttive, turismo e commercio Stefano Ciuffo. Insieme a lui, i sindaci di Lucignano Roberta Casini, di Civitella in Valdichiana Ginetta Menchetti, di Monte San Savino Margherita Scarpellini.

Inoltre Sara Rapini responsabile dell’associazione ” La Conserverai” dei Ragazzi Speciali, Fabio Frangipani responsabile Comunicazione ESTRA Spa e Alessandro Falsetti di Tuscany photographers.

Sarà l’occasione per svelare i programmi di questa nuova edizione che come le precedenti si pone l’obiettivo di promuovere il territorio aretino in una nicchia molto importante di turismo, quello matrimoniale, facendo scoprire le bellezze uniche dei borghi aretini ad un gruppo selezionato di wedding planner, molte delle quali lavorano soprattutto con coppie provenienti dall’estero.

Dopo l’esperienza di anno scorso a Castiglion Fiorentino, adesso sono protagonisti i comuni di Civitella, Monte San Savino e Lucignano.