Warehouse Decibel Fest. Torna la grande musica alla centrale Aisa di San Zeno

Sta per arrivare il grande appuntamento con la musica nell’area verde della Centrale di recupero Aisa di San Zeno con il «Warehouse Decibel Fest», la 5º edizione del festival organizzato nell’ambito del progetto «Zero Spreco» da associazione Music e We!52100 Coworking. Una nuova sfida, sempre all’insegna della qualità musicale e artistica, in grado di creare momenti di aggregazione per i giovani e non solo. L’appuntamento è per venerdì: dalle 18 partirà una maratona di concerti con ingresso gratuito. Anche quest’anno la festa propone una line up di tutto rispetto: tra gli artisti che faranno cantare e ballare il pubblico presente spicca la presenza del rapper torinese Shade e dei tedeschi Digitalism.

Shade, al secolo Vito Ventura, si è fatto notare giovanissimo e ha iniziato a mietere subito successi vincendo alcuni contest. La svolta arriva nel 2015 quando viene messo sotto contratto con l’etichetta discografica Warner Music Italy e pubblica il primo album «Mirabilansia». Suo è il singolo «Bene ma non benissimo», che ha totalizzato 22 milioni di visualizzazioni su YouTube in pochi mesi. Nel giugno 2018 è uscito il singolo «Amore a prima insta». Tra gli altri «big» della serata c’è il duo «Digitalism», formato da Jens Moelle e Ismail Tüfekçi. Il duo si è formato ad Amburgo nel 2004 e propone un sound elettronico senza però disdegnare qualche richiamo al rock indipendente. Tre sono gli album fino a questo momento all’attivo e il pubblico è in crescita anche in Italia.

L’apertura del pomeriggio in musica è affidata a «La malinconia della luna a mezzogiorno», seguono JM, «Monkey OneCanObey», «Manitoba», «Ketama Centoventisei», e poi Galeffi e, appunto, Shade e Digitalism in chiusura. L’area festival sarà sempre attiva con servizio bar, ristorazione e mercatino di artigianato e gadget. Inoltre, è disposizione una navetta gratuita da piazza Guido Monaco che partirà dalle ore 20, andata e ritorno, Fino alle 03.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

“Desidero esprimere la massima soddisfazione perché ZERO SPRECO, grazie a Paco e grazie alla musica di Mengo Music Festival, va ad interessare una fascia di età che altrimenti difficilmente potrebbe essere portata a vedere la realtà di una centrale di recupero in R1 come questa – dichiara Giacomo Cherici, presidente di Aisa Impianti. La nostra missione, infatti, è anche quella di divulgare ai giovani la conoscenza di questa tipologia di strutture necessarie al territorio”.