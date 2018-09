Walden Festival: musica, arte e letteratura nei boschi di Cavriglia

La cultura come mezzo privilegiato di aggregazione che ha permesso anche di riscoprire alcuni valori messi da parte in una quotidianità sempre più veloce e virtuale. Si è chiusa la prima edizione del “Walden Festival”, un evento culturale a suo modo unico per il quale Amministrazione Comunale e Fotosintesi lab project hanno lavorando alacremente durante tutta l’estate.

“Walden, arte tra i boschi” è riuscito ad offrire un contributo critico ad una comunità sempre più difficile da comprendere con tre giorni di iniziative promosse in un luogo, il bosco dei circuiti polivalenti di Bellosguardo, un tempo bacino minerario e oggi fulcro di iniziative ricreative e culturali. E’ stato un festival per tutti che ha permesso a tanti giovani, famiglie e ad interessati di ogni età di capire e godere di un luogo magico, tramite attimi di letteratura, musica, arte, riposo, riflessione e divertimento. Positivo il bilancio della prima edizione che ha richiamato nell’area dei circuiti polivalenti di Bellosguardo tantissime persone, nonostante le piogge di sabato e domenica.

Il Walden Festival ha portato a Cavriglia artisti e scrittori di fama nazionale, in performance esclusive e talvolta inedite. Ne citiamo alcuni: Omar Pedrini dei Timoria, Federico Fiumani dei Diaframma, Giorgio Canali, Pierpaolo Capovilla, Bunna degli Africa Unite, e poi per la letteratura Giovanni Maria Bellù, Giorgio Biferali e Mirko Zilahy. Il tutto per non dimenticare il senso di questo festival: creare comunità reali attraverso la condivisione con la natura, nel rispetto di un ambiente destinato a diventar fruibile a tutti.