Voci nel Parco, domani la rassegna fa tappa a Strada in Casentino

Per la decima edizione della rassegna corale “Voci nel Parco”, domenica 9 settembre alle ore 18 a Strada in Casentino nella Pieve di S Martino a Vado è in programma un duplice appuntamento: si esibiscono infatti il coro polifonico Durantino di Urbania (Pu) e le “Voci del Chiosco” di Valfabbrica (Pg). Voci nel Parco è una rassegna corale che taglia il traguardo dei dieci anni di vita, ed è organizzata dall’insieme vocale Orophonia di Badia Prataglia com il patrocinio di Comune di Poppi, Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Ente Parco Nazionale, AVIS Badia Prataglia, Monastero di Camaldoli, Misericordia di Badia Prataglia e Casentino Sviluppo e Turismo. L’ingresso ai concerti è libero.