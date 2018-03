Vino e prodotti tipici: il 19 e 20 maggio torna a Sansepolcro “Sapori DiVini”

A Sansepolcro sono già iniziati i preparativi per la seconda edizione di “Sapori DiVini”. La manifestazione, che si terrà nei giorni 19 e 20 maggio, ha come primo obiettivo la valorizzazione del vino e dei prodotti agroalimentari della nostra tradizione culturale e culinaria. A presentare l’edizione 2018 dell’evento è l’assessore biturgense alla Cultura Gabriele Marconcini: “Essendo il nostro territorio situato nell’Alta Valle del Tevere, in provincia di Arezzo, al centro di due importantissime vie di comunicazione come la E45 e la E78, l’evento sarà in primo luogo dedicato alla degustazione non soltanto dei vini aretini e toscani, ma anche di quelli italiani che giungono piuttosto agevolmente a Sansepolcro, a partire da quelli umbri, romagnoli e marchigiani.”

“In questa edizione – spiega Marconcini – vorremmo proporre come sede per la degustazione dei vini il chiostro ed il loggiato di Palazzo delle Laudi, sede del Comune, e le zone limitrofe di Via Matteotti e Piazza Torre di Berta per l’offerta gastronomica: quest’ultima si articolerà in più settori e stand espositivi e dialogherà con gli esercizi, le attività e i ristoranti cittadini i quali, per l’occasione, proporranno un’offerta a tema incentrata sui prodotti tipici locali.”

Prosegue anche quest’anno il coinvolgimento dei produttori amatoriali di bevande e alimenti tipici con iniziative e concorsi a tema. “Le due giornate saranno arricchite da due concorsi sul miglior ‘Vin Santo Amatoriale’ e sul ‘Lombetto sott’olio’; scopo delle iniziative sarà quello di valorizzare la produzione di due antichi prodotti agro-alimentari del territorio valtiberino. A fare da cornice a queste giornate sarà una mostra d’arte e un concorso di pittura estemporanea sul “Vino”, per poi concludere con la degustazione del Sigaro Toscano valtiberino e relativi abbinamenti.”