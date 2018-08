I vincitori della quarta tappa di Talent Move al Centro*Arezzo

Si è svolta sabato 25 agosto al Centro*Arezzo, con la partecipazione di Daniele Rommelli e Lauren Celentano, giovani ballerini dell’ultima edizione del programma televisivo Amici, la penultima tappa di “Talent Move”, il contest musicale, organizzato dai centri commerciali di Unicoop Firenze, che premia i giovani musicisti emergenti della Regione Toscana. La solista Isabel Fernandez e il gruppo DLays sono i due concorrenti che accedono alla finalissima di venerdì 7 settembre che si terrà al Centro* Empoli (via Raffaello Sanzio, 199).

A trionfare sul palco è stata la giovane Isabel Fernandez, entrando di diritto nella super finale del 7 settembre al Centro*Empoli (con la possibilità di registrare un cd di 4 brani e oltre 100 copie per la distribuzione omaggio). Insieme a lei, alla finale, accederanno i DLays, duo che ha ricevuto il premio dell’organizzazione del contest.

“La tappa di Arezzo è stata una tappa ‘bagnata ma fortunata…!” – ha dichiarato Mario Bucca, ideatore e coordinatore dell’evento Talent Move. A causa della pioggia la location esterna è stata abbandonata a favore di una sistemazione all’interno del centro commerciale. Ma ciò non ha impedito alle persone di divertirsi e godersi il contest. Ora siamo molto concentrati sulla finalissima del 7 settembre a Empoli che vedrà come ospiti gli House of Talent, ragazzi de “Il collegio” protagonisti del reality-show/documentario andato in onda su RAI 2 e Carmen, cantante dell’ultima edizione del programma televisivo Amici.

Ci si può iscrivere gratuitamente al contest compilando il modulo che si trova sul sito www.talentmove.it. La candidatura dovrà essere accompagnata da un breve curriculum, dal sito web, o link riconducibili alla band, al fine di poter permettere la più ampia riconoscibilità degli stessi. Il contest è rivolto ai musicisti e ha come finalità la promozione del talento musicale promuovendo l’aggregazione giovanile, e dando, inoltre, l’opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un nuovo palcoscenico.

La manifestazione, nata nel 2013 ha visto la partecipazione negli anni di artisti testimonial quali Valerio Scanu, Dolcenera, Greta e Cristian Imparato, Madh, Shorty, Lorenzo Baglioni, Elodie, La Rua, Briga. Il gruppo musicale o il cantante solista che si aggiudica ogni singola tappa di Talent Move 2018 in tour avrà la possibilità di incidere un proprio mini cd promozionale, e di riceverne in omaggio 100 copie; In premio anche 50 ore di uso gratuito della sala prove presente all’interno del Centro Commerciale Montecatini o del Centro*Arezzo. Il vincitore della finalissima si aggiudicherà anche la registrazione di un videoclip musicale, la cui regia sarà curata dall’organizzazione dell’evento, nei modi e nei tempi da quest’ultima individuate.