Il video del Palio dei Rioni corre sul web. Storia, tradizioni, folklore, territorio, arte e cultura

È stato presentato sabato scorso, presso l’auditorium de “Le Santucce” il video promozionale del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, la rievocazione storica che si tiene ogni anno la terza domenica di giugno in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio. Dopo l’istituzione dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino avvenuta 3 anni fa, le 4 commissioni, palio, sport, folklore e comunicazione, che complessivamente contano una 60tina di componenti, hanno lavorato assiduamente per sostenere e promuovere il Palio dei Rioni, sia la corsa dei cavalli ma anche tutti gli eventi collaterali come la Gara dei Musici e Sbandieratori che si svolge nel fine settimana precedente il Palio.

Nel 2015 la manifestazione fu inserita nel calendario unico per Expo 2015 mentre lo scorso anno, il Palio dei Rioni “sbarcò” a Firenze, nel Palazzo della Regione per una conferenza stampa di promozione dell’evento. Ed oggi prosegue quel cammino di battage pubblicitario attraverso il video che racconta tutte le fasi salienti della rievocazione storica, dalla Gara dei Musici e Sbandieratori, alle cene propiziatorie, dalla sfilata del Corteo Storico alla corsa dei cavalli. Ora il video promozionale corre sul web per catturare l’attenzione sia degli appassionati di questo genere di manifestazione ma anche di chi ama vivere le tradizioni, gli usi e costumi di un popolo che nel Palio dei Rioni rievoca l’antico e indissolubile legame tra destriero e cavallo, tra uomini e animali, tra ragione e sentimento.

“Nel terzo millennio la promozione degli eventi non passa più attraverso volantini o brochure ma per i canali informatici. Positiva la scelta della commissione comunicazione che ha scelto di dotarsi di un video che suscita emozione in ogni castiglionese al pari di ogni spettatore” dichiara il presidente dell’Ente Palio, Mario Agnelli.