Via Romana prepara la grande festa. Shopping e divertimento per un quartiere intero

“Via Romana in festa” si prepara a festeggiare l’anniversario. Compie 10 anni l’evento dell’intero quartiere che ogni anno rinnova l’appuntamento con lo shopping e il divertimento grazie ai commercianti e ai residenti dell’importante arteria d’ingresso alla città. L’evento, giunto alla decima edizione è organizzato da Confesercenti, con il contributo di Estra spa, Unipol Sai, Alleanza Assicurazioni, Gp Rent, il coordinamento di In-eventi e con il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Arezzo. Sabato 8 settembre dalle ore 18 fino alla mezzanotte, la strada si trasformerà in un’isola pedonale. Le auto lasceranno il posto agli aretini. Le famiglie potranno quindi trascorrere piacevoli ore di svago e divertimento riassaporando il piacere di passeggiare sotto casa tra le vetrine dei negozi. Un format ormai consolidato e atteso dall’intero quartiere.

“La manifestazione giunge alla decima edizione – ha commentato il presidente dell’area aretina di Confesercenti, Massimo Boncompagni – ed è ormai un appuntamento atteso sia dai commercianti che dai residenti. Confesercenti con l’evento intende valorizzare le attività di un’importante arteria commerciale qual è quella di via Romana. Siamo convinti che i negozi di vicinato, grazie alla loro professionalità, continuano a rappresentare il valore aggiunto per le strade e le piazze dei quartieri cittadini, dove svolgono un servizio non solo commerciale ma anche di presidio sociale del territorio”.

“L’anniversario dei 10 anni – ha aggiunto il vicedirettore di Confesercenti, Valeria Alvisi – conferma una vitalità per l’evento che si preannuncia di successo grazie alla volontà dei commercianti. Via Romana in festa è ormai un evento di un intero quartiere e della città che si prepara a trascorrere una serata all’insegna dello shopping, della buona cucina, dello sport, della musica e del divertimento”.

Il presidente della Camera di Commercio, Andrea Sereni, ha ricordato “l’impegno dell’ente camerale nel sostenere il commercio al dettaglio che soffre in tutta la provincia. Via Romana in festa rientra nella serie di iniziative a sostegno dei commercianti e degli artigiani che lavorano non solo nel centro storico ma anche nelle importanti arterie commerciali. Non dimentichiamo nessuno e cerchiamo di creare occasioni per dare ossigeno alle attività economiche”.

Per il presidente Estra, Francesco Macrì, “la qualità di una città dipende da tutti. La sua vitalità non è compito esclusivo delle istituzioni ma anche delle associazioni e dei cittadini. Via Romana è in un quartiere fondamentale di Arezzo che ha bisogno del massimo impegno e del massimo sostegno. ‘Via Romana in festa’ è un progetto di ampio respiro che Estra condivide in ragione della sua vicinanza ai territori nei quali opera, nella convinzione che tutti siano chiamati a lavorare per una migliore qualità della vita dei cittadini”.

Ed ecco il programma. Come ogni anno protagonisti saranno i commercianti. Sono una cinquantina le attività pronte a festeggiare il compleanno di Via Romana in festa. Le attività della zona vivranno il loro giorno di festa mettendosi in mostra. In strada si susseguiranno le esibizioni anche delle associazioni sportive. Dalle 18 inizieranno le esibizioni e le prove gratuite delle discipline aeree legate al mondo circense a cura dell’Associazione Contraerea. Inoltre prove gratuite di yoga per adulti e bambini a cura dell’Associazione Yoga e Ben-essere. Laboratori di cucina per bambini organizzati da La Banda dei Piccoli e Grandi Chef. A fianco dei commercianti quindi anche tante associazioni sportive coordinate da Csi che renderanno ancor più accogliente via Romana. L’appuntamento è poi a tavola con le prelibatezze gastronomiche. Dalle 19 saranno attivi i punti ristoro. Spazio quindi a salumi e formaggi locali, grigliate di carne chianina, pizze, gelati, dolci e macedonie di frutta fresca organizzate dalle attività della strada.

A rallegrare la festa di via Romana sarà naturalmente la musica: esibizione della scuola di musica Croma nell’area dell’Antica Macelleria; previsto anche il karaoke a cura di Giovanni e Maria Assunta Live Music e spettacolo di Aerodance a cura della Contraerea. Alle 21 ad esibirsi saranno le ballerine e i ballerini delle scuole di ballo “Tuttifrutti”, “Dance Studio”, Manuel Dance”, “Every Dance” e “Paul Jordan dance school”. Dimostrazioni di Calinstenics a cura della palestra Life e la Petrarca Calcio per avvicinare i piccoli al calcio. Presso il circolo di San Marco ci sarà il torneo di burraco.