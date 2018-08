Un’escursione sulle tracce della scrittrice Emma Perodi autrice delle Novelle della Nonna

Proseguono in questo 2018 le iniziative per ricordare e celebrare la memoria di Emma Perodi, la scrittrice morta esattamente un secolo fa, autrice delle “Novelle della Nonna”, un ciclo di racconti divenuti un grande successo della letteratura per ragazzi con i suoi episodi tutti ambientati in terra casentinese.

Lunedì 20 agosto alle 16,30 il ciclo di escursioni “Cammina la storia” ci riporta appunto sulle tracce di Emma Perodi con una escursione che prende il via da Moggiona di Poppi, dove ci si ritrova per partire alla volta di Monte Corniolo; la passeggiata lascerà spazio anche a una narrazione dedicata alla novella “Lo scettro di Re Salomone e la corona della Regina di Saba” a cura di Amina Kovacevic. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 335-7987844. È una iniziativa di Regione Toscana – rete museale ed ecomuseale, Unione dei Comuni Montani del Casentino e pro Loco di Moggiona, e chiude per questa estate il ciclo denominato “La geografia del fantastico”: