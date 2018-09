Un’altra occasione per visitare la magnifica pieve romanica di San Pancrazio

Un’altra occasione per vedere e conoscere uno dei monumenti di maggiore interesse del nostro territorio. La Parrocchia di Castelnuovo dei Sabbioni e Neri promuove per domenica 16 settembre la terza apertura straordinaria al pubblico ( le altre si sono svolte domenica 8 luglio e mercoledì 15 agosto) della Pieve Romanica di San Pancrazio che sarà accessibile per i cittadini interessati in orario compreso dalle 9 alle 12.

Unico esempio di chiesa plebana con presbiterio sopraelevato, impostato sulle volte di copertura di una cripta, l’origine della Pieve Romanica di San Pancrazio presenta ancora qualche “lato oscuro” nonostante le ricerche storiche più volte effettuate sul sito. Appare opportuno precisare che, al contrario della canonica, la Pieve non presenta nessun danno strutturale tale da mettere a rischio al sicurezza dei presenti.

Anche domenica 16 settembre alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalla Corale “Progetto Cuveè”, progetto ideato da un gruppo di giovani di varie parrocchie del Valdarno che grazie all’arte in tutte le sue forme cercano di riflettere sul cammino dell’uomo.