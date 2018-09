Un viale in festa a Castiglion Fiorentino

L’estate sembra non finire mai a Castiglion Fiorentino. Merito dei tanti commercianti che domenica 9 settembre uniranno le forze per la riuscita di “Svialando”, l’iniziativa che porterà in viale Mazzini offerte imperdibili nei negozi e tanti eventi per grandi e bambini, organizzata con la regia di Confcommercio, il patrocinio e il contributo economico del Comune e il sostegno della Pro Loco.

Sarà viale Mazzini, appunto, il cuore della manifestazione: lungo tutta la strada, che taglia l’ingresso alla città fino alla stazione ferroviaria, i negozianti esporranno fuori dai negozi la propria merce, in vendita a prezzi speciali. Grazie a “Svialando” gli amanti dello shopping potranno così cogliere al volo capi e oggetti di qualità al massimo del ribasso, in una sorta di “fuori tutto”.

Bar e gastronomie della zona proporranno anche tante specialità da gustare, come cocktail, aperitivi, dolci, gelati artigianali, merende salate e ogni tipo di prelibatezza a base di prodotti locali.

Inoltre, l’intero viale sarà animato fino a sera da iniziative di ogni genere, partendo dalla musica live dei Belindà e degli Alter Ego che creeranno la giusta atmosfera tra i bar e le vetrine con il suono dei loro strumenti, per poi passare alla magia del mondo Circù con trampolieri, artisti di strada, giocolieri e maghi che lasceranno a bocca aperta tutti i passanti.

Non mancherà l’appuntamento con l’arte della danza, soprattutto quella latino-americana, che verrà proposta dal gruppo di Salsa Academy. Insieme ai maestri della salsa e bachata si esibiranno le allieve della scuola Dam Danza, pronte a regalare emozioni e acrobazie. Nel programma della giornata c’è anche una sfilata di moda per bambini.

“È da ammirare la determinazione dei commercianti del viale, e non solo, nel volere questa bella iniziativa – commenta il responsabile della delegazione castiglionese di Confcommercio Stefano Scricciolo – sono in prima linea per regalare alla città un’altra bella occasione per fare festa e animare lo shopping sotto casa. Ci auguriamo che sia di aiuto per incentivare gli acquisti, ma anche a cementare l’intesa e la coesione tra castiglionesi, imprenditori e Amministrazione Comunale, che ancora una volta si è dimostrata vicina alle esigenze della categoria, grazie in particolare all’impegno dell’assessore al commercio Devis Milighetti e al suo staff di tecnici. Il nostro grazie ovviamente è rivolto anche alla Pro loco di Castiglion Fiorentino, che si conferma ancora una volta preziosa e insostituibile per la riuscita dei nostri eventi”.