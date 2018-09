Un pomeriggio di teatro in vernacolo aretino alla Rsa di Pescaiola

“I birbi verdi” e “Le ganze” portano in scena, con la regia di Manola Ghezzi, lo spettacolo in vernacolo “Stisera de che se ragiona?”. Lo spettacolo, promosso dalla cooperativa sociale Koinè e dall’Usl Toscana sud est, si terrà alle ore 15.30 di domenica 30 settembre nella Rsa di Pescaiola. Sarà non solo per gli ospiti e i loro familiari ma anche per la città, aperto quindi a tutti.

Lo spunto dello spettacolo è l’abitudine delle vecchie famiglie contadine del secolo scorso che alla sera si ritrovavano nell’aia per fare quattro chiacchiere. L’autrice ha riproposto alcune figure tipiche: marito e moglie con la tendenza al litigio facile, la zitella in cerca di marito, altri personaggi che ricordano detti popolari della cultura aretina ormai andati in disuso e che rappresentano un patrimonio che le generazioni dei nonni tentano di trasmettere a quelle dei nipoti affinché li conservino. Al termine dello spettacolo è in programma una merenda.