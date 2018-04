Un misterioso giallo tutto da ridere chiude Sos Cabaret

Un’indagine tutta da ridere chiude Sos Cabaret. Il festival di comicità dei Noidellescarpediverse, organizzato con la collaborazione delle Officine della Cultura e giunto all’undicesima edizione, va in archivio mercoledì 11 aprile al teatro Rosini di Lucignano con una serata che abbinerà divertimento, mistero e buon cibo. Dalle 20.00, infatti, prenderà il via la “Cena con delitto comico” che vedrà per protagonisti gli stessi spettatori che saranno chiamati ad investigare su un misterioso omicidio avvenuto proprio in un casolare sulle colline lucignanesi. Il teatro si trasformerà per l’occasione in un ristorante, con la platea che sarà apparecchiata con i tavoli per ospitare le pietanze toscane preparate dai ristoratori locali. Tra un piatto e l’altro, verranno ricostruite le fasi di una storia scritta per l’occasione dall’autore noir casentinese Christian Bigiarini e riadattata in forma teatrale, mettendo in scena un giallo che rimarrà con il finale irrisolto e su cui dovranno esprimersi tutti i commensali presenti dopo un’attenta fase di analisi.



A salire sul palco saranno gli stessi attori dei Noidellescarpediverse, con il commissario Lenny Graziani, l’appuntato Riccardo Valeriani e l’agente speciale Alan Bigiarini che nel corso della serata ricostruiranno le fasi del delitto e le successive testimonianze. Il tutto, ovviamente, con quel taglio comico e leggero che da vent’anni caratterizza le produzioni artistiche dell’associazione aretina. Rivelato l’intero intreccio, rimarrà solo da scoprire il nome dell’assassino che ha turbato la quiete di Lucignano e dunque entreranno in azione gli spettatori che, ricevuto block notes e lapis per appuntare tutti gli elementi utili alle indagini, dovranno mettere in moto la fantasia e il sesto senso per aiutare a trovare la soluzione del mistero. Gli investigatori più sagaci, più veloci e più precisi nel ricostruire la dinamica del giallo riceveranno ricchi premi, ma a regalare ulteriori risate contribuirà anche la lettura delle risposte più strane e più divertenti. Per partecipare alla cena-spettacolo è necessaria la prenotazione contattando l’Ufficio Informazioni Turistiche di Lucignano allo 0575/83.80.01, le Officine della Cultura allo 0575/27.961 o la Rete Teatrale Aretina allo 0575/18.24.380. «La serata con delitto comico – commenta Samuele Boncompagni dei Noidellescarpediverse, – rappresenta una formula teatrale originale che unisce i piaceri del buon mangiare, la passione per i gialli e la simpatia del cabaret, con un coinvolgimento diretto di ogni spettatore. Al teatro Rosini proponiamo un caso nuovo e originale che rappresenterà il gran finale di una rassegna longeva e fortunata come Sos Cabaret».