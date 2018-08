Un concerto al tramonto a Ponte Buriano

Arezzo Ars Nova con Fraternita dei Laici e C.RI.C. Ponte Buriano organizzano un suggestivo concerto nella storica cornice del ponte più noto del territorio aretino, quel Ponte Buriano che regala nome e afflato storico al paese omonimo. L’iniziativa, con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia, Comune, Camera di Commercio di Arezzo, il contributo di Centro Chirurgico Toscano e Banca di Cambiano, donerà contenuti musicali e culinari gratuitamente, celebrando il ritorno all’attenzione per una zona tra le più caratteristiche dell’immediato circondario di Arezzo, finora conosciuta soltanto per la presunta presenza sullo sfondo della Gioconda di Leonardo.

Il tramonto di giovedì 30 agosto 2018, alle ore 19.00 sarà colorato di musica sinfonica del Florence Cello Ensemble diretto da Lucio Labella Danzi, con la partecipazione di Luca Provenzani, Giacomo Petrucci, Francesco Canfailla, Francesca Gaddi, Tyler Stewart, Amelia Sharp, Teresa Mondati, Andrea Volcan. Arezzo recupera così il suo rapporto culturale con l’Arno, che arriva a lambirne e accarezzarne la storia musicale come in un rito fluviale di tradizione classica romana. E se Orazio narra l’offerta di vino alle acque, le tre Associazioni omaggiano il gesto antico con la

musica colta che diviene simbologia ancestrale, misterica e arcadica insieme.