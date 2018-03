Un biscotto per l’Africa nel Palazzo della Fraternita dei Laici

Sabato 24 marzo si è svolta la 6a Edizione di “Un biscotto per l’Africa”, il nostro evento annuale che ha come protagonisti i ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori.

Per il secondo anno consecutivo grazie alla generosità di Fraternita dei Laici e del suo Rettore Dott. Pierluigi Rossi, abbiamo potuto fruire di una sede prestigiosa e della splendida cornice di Piazza Grande. Gli occhi di molti all’arrivo esprimevano una reale emozione per ritrovare luoghi che magari non vedevano da tempo.

Nella protezione di locali ricchi di storia i nostri ragazzi, che anche quest’anno sono accorsi numerosi, si sono sfidati con entusiasmo. Il bel tempo ha poi permesso loro di giocare in piazza rinnovando i nostri vecchi riti ludici.

Ed è così che, grazie a queste sinergie, abbiamo raggiunto l’obbiettivo di educare i nostri ragazzi alla solidarietà con i loro coetanei di paesi economicamente svantaggiati. In un’atmosfera di grande serenità e allegria. ps: ti invio foto evento / grazie