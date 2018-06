Tutti i Santi al Mario Spina di Castiglion Fiorentino

Una coppia in crisi, due servitori sleali, avvocati ipocondriaci e un portalettere inspiegabilmente entusiasta partono per evitare il matrimonio di una giovane ragazza con un aspirante calciatore. Ma i due giovani ricevono un aiuto inaspettato dal Paradiso e la trama si trasforma nello spettacolo “Tutti i Santi” in scena venerdì 15 giugno alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino.

In scena, diretti da Sara Venuti: Fabiola Iraci, Alessia Bartoletti, Lisa Banchetti, Arianna Adreani, Micheal Balbarotto, Riccardo Reali, Mariachiara Ginetti, Chiara Scapecchi, Rosadoni Francesca, Federica Ginetti, Carlotta Monanni, Elmehdi Elbouka. L’evento chiuderà tra grinta e sorrisi il laboratorio di teatro per giovani in corso da settembre presso il Teatro Mario Spina, a cura di Teatro Insonne e Officine della Cultura. Ingresso € 5,00.