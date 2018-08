Trasferta austriaca per gli sbandieratori di Sansepolcro

Dopo aver partecipato, quest’anno, ad alcune delle più importanti rievocazioni storiche, come Torrijos in Spagna, oppure alla presentazione del monumento a Papa Giovanni Paolo II negli Stati Uniti d’America nella significativa tappa a New Orleans, quindi a Barranquilla in Colombia, per poi proporre i propri saggi in Crimea ed in ultimo, in Baviera, a Mindelheim, in Germania, per le rievocazioni storiche dedicate alle speciali truppe teutoniche formate dai lanzichenecchi, il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, sarà presente in queste giornate di Ferragosto, in Austria, ad Innsbruck, allo Schloss Ambras, il magnifico castello della città tirolese, dove gli alfieri pierfrancescani si esibiranno con i loro saggi che li hanno resi famosi nel mondo.

Appena il tempo di rientrare in Italia per cominciare a preparare, dopo altre trasferte nel Bel Paese, quello che è l’appuntamento tradizionale con la città di Sansepolcro, il “Settembre biturgense” con gli sbandieratori che avranno la loro serata, in uno dei più importanti e significativi momenti dedicati alle rievocazioni storiche rinascimentali della città di Piero della Francesca, sabato 8 settembre, vera e propria vigilia del Palio della Balestra che si svolgerà domenica 9 tra le Società Balestrieri di Gubbio e Sansepolcro, in attesa, quindi, di volare, poi, in Russia per una nuova manifestazione, sempre legata a significative rievocazioni storiche, nel mese di ottobre.

Quindi la preparazione di un 2019 che il Presidente Giuseppe Del Barna sta organizzando, assieme al suo direttivo, per un anno che si annuncia, nuovamente, all’insegna delle grandi manifestazioni che vedranno partecipi gli alfieri pierfrancescani.