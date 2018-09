Tra cultura e natura: grande successo per l’Open Day di Casa Agricola Rossi

Nonostante la pioggia si è svolto con successo il primo Open Day presso la struttura Casa Agricola Rossi. Tanta curiosità e interesse sono stati percepiti sia nei confronti del luogo che dell’OPEN TALK al quale hanno partecipato Daniele Bernardini (sindaco di Bibbiena), Valter Valle (agronomo piemontese), Giorgio Cingolani (agricoltore marchigiano), Gianluca Ghini (Confagricoltura Arezzo). La conferenza ha dato spunti di riflessione e di indirizzo sull’evoluzione del settore, oltre che sulla necessità di innovare facendo rete tra imprese: questo come condizione per proiettare il sistema agricolo e agrituristico verso il futuro. È emerso che agricoltura e politiche per l’alimentazione debbono viaggiare di pari passo per un nuovo modello dei consumi sano, che tuteli i consumatori sulla tracciabilità e qualità dei prodotti.

In questo ambito tutti gli intervenuti hanno visto favorevolmente il progetto CASA AGRICOLA ROSSI, con cui si sperimentano nuove forme di contaminazione culturale e sperimentazione, rendendo il luogo agricolo aperto ad iniziative, idee e progetti innovativi. Uno spazio “Open” dove il territorio si riconosce entrando in connessione con le attività della struttura. L’adesione di gruppi musicali del territorio che hanno partecipato all’OPEN STAGE ha impreziosito e dato concretezza proprio a questa visione. Si sono esibiti: Sexypenta (rock agricolo), Piero Lanini (cantautore) e i giovanissimi Kavanach (band di adolescenti alla prima esibizione dal vivo).

La collaborazione e rete con i produttori del territorio ci ha permesso di far conoscere le esperienze ed eccellenze del Casentino ai circa 80 partecipanti che hanno aderito all’OPEN TASTE, apprezzando la qualità dei prodotti e la formula con la quale sono stati proposti.

Ringraziamo quindi l’azienda Ornina, l’azienda agricola Ontaneta, La Conserveria (ONLUS), il Frantoio Neri, la Casa Monalca, il Salumificio del Casentino di Pertichini e tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa. Rinnoviamo l’invito esteso a tutti a proporre idee, contenuti e progetti che possano contribuire a dar vita agli spazi rurali di Casa Agricola Rossi con la finalità di vivere l’agricoltura con un animo nuovo e creativo.