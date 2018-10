Tornano i laboratori di Kanterstrasse/Diffusioni: corsi di teatro per adulti e bambini

Si avvicina la riapertura della stagione culturale all’auditorium Le Fornaci e riprendono anche le attività organizzate e promosse da Kanterstrasse/Diffusioni. Le attività si terranno da novembre a giugno e saranno rivolte a un pubblico molto variegato, bambini, adulti appassionati di teatro e semplici amatori.

“Le inziative di Kantertsrasse/Diffusioni, dai laboratori di teatro per i più piccoli al progetto di alternanza scuola lavoro, sono anche un modo per avvicinare i più piccoli e i giovanissimi alle Fornaci come luogo di condivisione, dove fare e fruire cultura” dice Caterina Barbuti, assessore alla cultura.

Le iniziative saranno Ks.Lab (laboratorio di teatro per adulti), Laboratorio di Teatro Fiabato (per bambini da 5 ai 7 anni), ZooLab (per bambini da 8 a 11 anni) e Spettatori Erranti Vadarno (pubblico adulto).

Ks. Lab è un laboratorio aperto a tutti e si rivolge a coloro che intendano conoscere o approfondire le pratiche teatrali e il linguaggio espressivo del corpo, tramite un training specifico. Lettura del testo, drammaturgia e aspetti legati al passaggio dalla parola scritta alla scena sono parte integrante del lavoro. Durante l’anno sono previsti seminari mirati all’approfondimento di alcuni aspetti delle tecniche attoriali con attori e registi ospiti delle Fornaci, in residenza o in stagione. I partecipanti sono coinvolti nel festival estivo e realizzano una restituzione finale all’interno della programmazione ufficiale. Il laboratorio sarà tenuto da Simone Martini e Lorella Serni di Kanterstrasse.

Laboratorio di Teatro Fiabato è un laboratorio pensato per i più piccini, per scoprire le meraviglie del teatro in un mondo incantato e fiabesco dove tutto può succedere. Ci saranno maschere, burattini, capriole e oggetti circensi per imparare insieme il linguaggio, il movimento, la fantasia della creazione teatrale. Il laboratorio sarà condotto da Miriam Calautti / CircoImprovviso Pindarico.

ZooLab è il laboratorio per imparare le regole di base del “fare teatro”: come usare la voce e il corpo, stare davanti agli altri, e scopriamo che queste “regole” sono utili sempre. Il Teatro come percorso in grado di favorire e ampliare i meccanismi comunicativi dei ragazzi, in un ambiente ludico e socializzante come quello che il teatro sa creare. Uno spazio aperto alla sperimentazione personale e al confronto con gli altri, rafforzando l’espressione del sé, abbattendo i limiti della timidezza per migliorare la comunicazione e l’interazione con il mondo esterno. ZooLab prevede il coinvolgimento di più figure professionali e qualificate per discipline specifiche. Il laboratorio è tenuto da Lorella Serni. Spettatori Erranti Valdarno l’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con la Rete Teatrale Aretina e la Regione Toscana. Un gruppo informale di spettatori che va a teatro insieme, alla ricerca di proposte teatrali alternative al “mainstream” commerciale. Un carnet di 4 spettacoli a prezzo super-ridotto in 4 diversi teatri del Valdarno Superiore. Due operatori esperti che coordinano e propongono materiali informativi sugli spettacoli, nonché organizzano aperitivi prima dello spettacolo e incontri con la compagnia post-spettacolo.

Kantestrasse/Diffusioni, in collaborazione con l’associazione Conkarma, promuove quest’anno un progetto di alternanza scuola-lavoro alle Fornaci. Il progetto è rivolto alle classi terze degli Istituti Superiori.