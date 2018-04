Torna Librifattiamano, l’edizione 2018 ai nastri di partenza

Nel decennale della istituzione del concorso per libri d’artista, Librifattiamano propone dall’11 al 15 Aprile un bel programma che si articola in varie mostre, un incontro sul tema della lettura e due laboratori il cui obiettivo principale sarà quello di risvegliare l’intelligenza della mano.

Oltre alla consueta mostra che raccoglie i libri prodotti nelle scuole e quella che espone una selezione di libri d’artista, sarà possibile visitare nelle sale del Palazzo pretorio di Pieve Santo Stefano la mostra FUORI REGISTRO di ELSE.

ELSE è una casa editrice romana, nata dall’incontro tra persone provenienti da diversi paesi,che realizza albi illustrati, ma anche giochi e altri prodotti fatti a mano, in serie limitate, con materiali ecologici, frutto della creatività e della cultura del gruppo.

Da non perdere anche l’incontro del 14 Aprile con Deborah Soria, titolare di una delle più grandi librerie della capitale e referente del progetto IBBY per una biblioteca di Lampedusa.

Se nell’isola è sorta la prima biblioteca che lavora a pieno ritmo grazie al contributo di tanti genitori e tanti volontari provenienti da ogni parte d’Europa, lo si deve soprattutto a lei e sarà sicuramente un grande arricchimento conoscere le strategie adottate per far funzionare al meglio una biblioteca e per diffondere il gusto per la lettura.

Quanto ai laboratori, uno dedicato ai bambini e uno agli adulti, saranno tenuti da ELSE e sarà come immergersi in un mondo fatto di carta, tessuti, pigmenti, telai, incisioni, per sperimentare il fascino della stampa serigrafica.

LIBRIFATTIAMANO 2018

11 – 15 APRILE

Palazzo Pretorio

Pieve Santo Stefano (AR)

Programma

MOSTRA

di libri fatti a mano da bambini e ragazzi



CONCORSO

di libri d’artista

i cui vincitori saranno decretati da una giuria di 400 bambini e ragazzi

EVENTO PARALLELO

Else Libri Serigrafici E altro

con

FUORI REGISTRO

Una mostra nella quale andrà in scena l’intelligenza delle mani.



LIBERI DI PENSARE: crescere con i libri in una buona biblioteca

Incontro con Deborah Soria, referente del progetto IBBY

per una biblioteca di Lampedusa

14 aprile – Pieve Santo Stefano (AR)

Biblioteca comunale – via Michelangelo , 9

15:30 – 17:00

LABORATORI

MANIFESTO COLLETTIVO

laboratorio per bambini

con Else Edizioni

15 aprile – Pieve Santo Stefano (AR)

Biblioteca comunale – via Michelangelo , 9

10:00 – 12:00

Durante il laboratorio i bambini realizzeranno illustrazioni

per la composizione di un manifesto che stamperanno con

la tecnica della serigrafia. A conclusione del laboratorio

ciascun partecipante riceverà una serigrafia del manifesto,

numerata e timbrata.

Costo: € 10 comprensivo dei materiali

**********

IL LIBRO COME AVVENTURA

laboratorio per adulti

con Else Edizioni

15 aprile – Pieve Santo Stefano (AR)

Biblioteca comunale- via Michelangelo , 9

14:30 – 17:30

Partendo dalla condivisione di un tema, i partecipanti saranno

invitati a realizzare illustrazioni attraverso la tecnica del ritaglio

della carta. Seguirà la stampa serigrafica e l’allestimento del libro.

A conclusione dell’avventura ciascuno riceverà il libro a tiratura

limitata, numerato e timbrato.

Costo: € 30 comprensivo dei materiali

info e iscrizioni

info@librifattiamano.it

3338593437