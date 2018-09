Torna la musica al Colle del Pionta. Nasce quest’anno il corso di fonia e tecnico del suono

Domani, sabato 22 settembre, a partire dalle ore 16.30, presso la Casa Rossa al Colle del Pionta (ingressi da Via Masaccio e Via Curtatone) si terrà la seconda giornata di scuola aperta della Scuola di Musica Le 7 Note per presentare i corsi e le attività. Nel corso del pomeriggio suoneranno in concerto i docenti della Modern Academy, la sezione musica moderna della Scuola di Musica Le 7 Note che da quest’anno assume la forma di un vero e proprio dipartimento. L’area antistante alla Casa Rossa, nel Parco del Pionta, sarà quindi animata da note blues, rock e soul a cura dei docenti della scuola: Giacomo Ghezzi (chitarra), Elena Goti e Tania Giommoni (voce), Roberto Grigiotti (basso), Mirco Giorgi (batteria), Dafne Castellani (sax), Santiago Fernandez (tastiere), con la partecipazione di Barbara Cenni (tromba). Entra inoltre da quest’anno a far parte della squadra degli insegnanti della Modern Academy anche il chitarrista Christian Bastianoni.

Nel corso del pomeriggio, che verrà replicato nella stessa formula anche il sabato successivo, 29 settembre, sarà possibile provare tutti gli strumenti, classici e moderni. Sarà possibile raccogliere informazioni anche sul percorso jazz in convenzione con Siena Jazz University. Tra i nuovi corsi che la Scuola Le 7 Note propone, verrà presentato domani il nuovo corso di fonia e tecnico del suono a cura di Alberto Nepi: un’occasione che la scuola propone per tutti coloro che sono interessati ad approfondire professionalmente le tecniche di regia e tecnologia del suono, imparando i segreti di chi, in studio e dal vivo, sta dietro il banco del mixer. Laureato con il massimo dei voti e la lode in Regia e Tecnologia del Suono presso l’Istituto AFAM Saint Luis di Roma, Alberto Nepi si è diplomato al liceo classico musicale Petrarca di Arezzo e quindi laureato in Musicologia all’Università di Perugia con una tesi sul Quinto concerto per pianoforte e orchestra di L. van Beethoven.

Dal 24 al 27 settembre torna invece un’importante iniziativa sociale a cura delle 7 Note: l’Orchestra Musicasempre, già protagonista nei mesi scorsi di una riuscita campagna di crowdfunding con il sostegno di Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Sempre presso la Casa Rossa al Colle del Pionta, l’Orchestra si presenterà alla città dando la possibilità a tutti i bambini interessati di provare l’esperienza di suonare insieme agli altri violino, violoncello e flauto. Ciò avverrà attraverso un campus di 4 giorni, interamente gratuito, a cui si può partecipare anche senza aver mai suonato uno strumento prima. Il campus culminerà con un concerto dei giovani partecipanti il 27 pomeriggio alle 18 al Parco del Pionta. Durante il campus sarà possibile fare richiesta di partecipazione alla nuova edizione dell’Orchestra Musicasempre, che avvierà le lezioni a partire dall’8 ottobre.

Nelle settimane successive, invece, sono in arrivo due appuntamenti in collaborazione con Unicoop Firenze sezione soci coop.fi Arezzo: sabato 6 ottobre, ore 16.30, presso lo Spazio Soci Centro*Arezzo coop.fi di Viale Amendola, verrà presentata una nuova edizione del gioco musicale Guidoniadi 2.0. Guidoniadi è un gioco a premi in cui si acquisiscono punti partecipando a lezioni gratuite che danno un’infarinatura generale sui principali argomenti di teoria e storia della musica o permettono di provare i diversi strumenti musicali. A conclusione si terrà un’estrazione in base al punteggio conseguito che permette di vincere fino a 1.000 € di bonus da spendere in musica.

Lunedì 8 ottobre, ore 18, sempre presso lo Spazio Soci Centro*Arezzo coop.fi di Viale Amendola, verrà presentata un’altra iniziativa gratuita finalizzata alla divulgazione musicale: in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci coop.fi Arezzo, Le 7 Note organizzano un corso di coro pop per adulti e bambini. Il corso è curato da Tania Giommoni ed Elena Goti ed affronterà un repertorio funky, pop, rock e gospel finalizzato a tenere un concerto dal vivo nel periodo di Natale (iniziativa parte di RiCreando Oltre Il Suono con il sostegno di Fondazione CR Firenze.

Per informazioni: 3888469284, 3389841799, info@scuoladimusicale7note.it, www.scuoladimusicale7note.it