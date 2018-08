Torna il Palio dei Lumi a Pieve Santo Stefano

Con la sfilata storica ed il sorteggio di questa sera in Piazza della Collegiata a Pieve Santo Stefano inizia la 41ma edizione del Palio dei Lumi, la tradizionale sfida di calcio in costume fra i quattro rioni di Pieve: Pontenuovo, Rialto, Pontevecchio e Centropaese.

L’attesa in paese è già molto alta, come sempre succede in questi giorni, dove già tutti i volontari stanno lavorando nei quattro cantieri rionali per la preparazione delle luminarie della Festa della Madonna del prossimo 8 Settembre.

I temi sui quali quest’anno si incentra la competizione storica sono innanzitutto la curiosità di vedere se il Pontenuovo, vincente uscente del 2017 dopo un digiuno durato decenni, riuscirà a confermarsi come da pronostico.

Dall’altra parte è il rione Rialto, spesso finalista in questi anni ma che non vince dagli anni ’90 che scalpita e che tenterà di sfatare la tradizione negativa, non aiutato dalla sorte negli ultimi anni. Gli altri due rioni vivono momenti relativamente più tranquilli, forti delle tante vittorie degli anni ‘2000 . Il Pontevecchio si presenta come sempre con grandi ambizioni , avendo una squadra collaudata e rinnovata, mentre il Centro paese, dopo anni di vittorie, vive un fisiologico periodo di transizione dovendo rinnovare gran parte della squadra, pur rimanendo sempre avversario ostico.

Ecco gli orari: questa sera alle 21 sfilata storica per le vie del paese fino alla Piazza della Collegiata e, a seguire, sorteggio per stabilire le due semifinali fra i Rioni.

Domenica 26 Agosto dalle ore 15, sfilata delle squadre per le vie del paese verso il Campo dei Lumi presso il Santuario della Madonna dei Lumi dove a seguire si terranno le due semifinali.

La finale con in premio l’ambitissimo Palio dei Lumi si terrà sabato Otto settembre prossimo alle ore 16, sempre presso il Campo dei Lumi mentre la premiazione avverrà subito dopo il termine della tenzone in Piazza Pellegrini.