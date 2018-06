Torna Diffusioni il festival estivo di teatro e danza

Torna Diffusioni Festival 2018, la rassegna di teatro e danza a cura della compagnia KanterStrasse che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio in tre comuni del Valdarno aretino, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna e Montevarchi.

“Diffusioni è un festival estivo molto interessante,che coinvolge diversi comuni della provincia in luoghi che caratterizzano il nostro territorio – spiega Caterina Barbuti, assessore alla cultura – È un’occasione per conoscere realtà contemporanee internazionali e nazionali e più in generale l’arte interculturale che ben si addice all’apertura e alla solidarietà che da sempre contraddistinguono la comunità terranuovese”.

Il festival, che avrà inizio sabato 17 e domenica 18 giugno al Teatro Auditorium Ciuffenna di Loro con l’Esodo e proseguirà mercoledì 20 giugno presso lo Spazio Tabaccaia di Piantravigne (via di Piantravigne 73) con una serata interamente dedicata alla nuova drammaturgia e a due giovanissimi scrittori per il teatro. L’evento avrà come capitoli una prima sezione dal titolo Il capitalismo e una seconda intitolata Lo shuttle. La serata inizia alle ore 20.30 con lo spettacolo Oh little man del giovane regista e drammaturgo Giovanni Ortoleva (1991), selezionato per la biennale di Venezia 2018, e di Edoardo Sorgente, attore già conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione nella serie televisiva Gomorra.

La serata continua alle ore 22.00 con Scene di libertà della giovane compagnia livornese Pilar Ternera che mette in scena per la prima volta in Italia un testo di un giovanissimo autore tedesco, Jan Friederich (1992), che racconta di un gruppo di ventenni che pur avendo di fronte a loro una grande libertà non riescono ad amare e farsi amare al punto di sognare di imbarcarsi su uno Shuttle per abbandonare la Terra (biglietto unico per la serata: € 8; ingresso ridotto per spettatori under 30: € 5).

Il festival proseguirà con l’appuntamento di giovedì 28 giugno, alle ore 21.15, presso il Chiostro di Cennano a Montevarchi con il quarto capitolo: La guerra.

L’appuntamneto successivo sarà quello di lunedì 2 luglio, si prosegue con il quarto capitolo del festival: Bellezza del Passato. Presso la Ex Filanda di Loro Ciuffenna, sempre alle ore 21.15, Diffusioni Festival presenta Il Cantico dei Cantici di Fortebraccio Teatro, che vede in scena Roberto Latini, insignito del premio UBU come miglior attore 2017, il più importante riconoscimento per il teatro, e con le musiche di Gianluca Misiti, sempre premio Ubu 2017 per il miglior progetto sonoro e musiche originali. Prima dello spettacolo, alle 18.00, nei locali dell’auditorium Ciuffenna, KS e l’associazione Conkarma presentano il progetto di alternanza scuola-lavoro Il mondo di tutti: pratiche e linguaggi per la promozione del teatro contemporaneo realizzato durante l’anno 2017/2018 nelle stagioni teatrali delle Fornaci di Terranuova Bracciolini e del Teatro Garibaldi di Figline Valdarno. Con l’occasione gli studenti raccontano e mostrano la “fanzine” intitolata Dramalights, ovvero una rivista pieghevole con interviste, foto, disegni, recensioni realizzate dai ragazzi durante la stagione di Terranuova. L’ultimo capitolo del festival andrà in scena domenica 8 luglio in piazza della Liberazione, alle ore 21.15, con il progetto DiMMI _ Extented Play (ingresso gratuito).

Il progetto, che vede coinvolti il Teatro Stabile di Anghiari, Anghiari Dance Hub, KanterStrasse e Officine della Cultura, l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano e numerose associazioni del territorio, è l’esito di Migrarti 2018, realizzato a Le Fornaci di Terranuova B.ni e cofinanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo nell’ambito dell’Avviso pubblico “MigrArti Spettacolo 3^ edizione”. Lo spettacolo vede coinvolti gli allievi dei tre laboratori di musica, danza e teatro e alcuni artisti delle varie compagnie. In scena con gli allievi interverranno alcuni artisti di fama internazionale come i due danzatori Tommaso Monza e Mohamed Yousry Fathy Shika. Base drammaturgica dello spettacolo saranno i Diari Multimediali Migranti (fondo diaristico DiMMI), racconti di vita inediti di uomini e donne di ogni età, di origine o provenienza straniera.