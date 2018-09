Terranuova, un contest per artisti alle festività del Perdono

In occasione delle prossime festività del Perdono, la compagnia Dritto&Rovescio organizza un contest dedicato a tutti gli artisti (musicisti, attori, circensi, fotografi, pittori, ecc..) che vogliono esibirsi in strada davanti a un grande pubblico.

“Note in fiera, artist contest” è il titolo dell’iniziativa che intende sfruttare il largo afflusso di persone che da sempre caratterizza i giorni dedicati alla Festa del Perdono terranuovese per consentire a artisti vari di esibirsi di fronte a un ampio pubblico.

Il contest è aperto a artisti provenienti da diversi ambiti quali musica, teatro, cabaret, giocoleria, arti circensi, clowneria, arti pittoriche, scultura, fotografia, face and body painting.

Per iscrizioni e informazioni dettagliate: info@drittoerovescio.net, pagina facebook Dritto&Rovescio, Teatro Cantiere: 055.3986471 – 338.2715639 – 333.7059274