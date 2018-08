Taglio di capelli e cappotto? Sale il clima di Giostra: Marmorini e Vedovini in grande spolvero.

C'è una tolleranza ampia? Certo che c'è, almeno se l'ingegnere calcolatore non vuol fare una figura troppo bella e non rischia niente. Ma l'unico aspetto che riguarda la sicurezza e [...] Vai all'articolo

Non c'è mai uno svuotamento vero e proprio, se non nelle domeniche intorno a ferragosto. Sono molti gli aretini in città anche in questi giorni agostani. Un po' perché c'è [...] Vai all'articolo