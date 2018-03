Sulle tracce di Gnicche, tra luoghi e angoli visitati dal brigante. Una gita targata Fiab

L’escursione è stata realizzata all’interno del calendario delle Giornate FAI di Primavera. La cicloescursione finirà vicino a tre luoghi monumentali aperti per l’occasione che, a scelta, visiteremo: Palazzo Albergotti, Palazzo Vescovile, Cappella Madonna del Conforto – Duomo.

La “sbiciclettata”, invece è dedicata alla demitizzazione di Federigo Bobini, detto Gnicche, quale è il libro di Enzo Gradassi, Sopracchiamato Gnicche, Fuori/onda 2017.

“Una sorta di Robin Hood nostrano nascosto nella Sherwood di Lignano e dell’Alpe di Poti, avvolto in una leggenda che, un tempo, si è nutrita di storie inventate e aneddoti fantasiosi, sempre accolti come vangeli apocrifi pagani” (pag. 15). Quindi una storia mitica che dice l’autore – titolo del capitolo DUE – Voglio raccontarla a modo mio.

Il breve giro, articolandosi nella parte centro ed est della città, vuole ripercorrere alcuni dei luoghi più significativi di questa storia documentata, ricollocando “il personaggio nel suo territorio, così come era allora”; sarà presente anche l’autore del testo.

PROGRAMMA

14,30 – Ritrovo alla Stazione di Arezzo.

14,35 – Partenza.

16,30/17,00 – Fine cicloescursione nella piazza del Duomo ed eventuale visita ai luoghi FAI.

Informazioni logistiche. Lunghezza dell’escursione ~ 18 Km. Percorso di media difficoltà per la salita alla città alta, ma con la promessa di aspettare tutti, alcuni tratti a piedi. È necessaria una bici con cambio, con buone gomme e ben gonfie: una parte del tracciato è sterrato. Indispensabile avere camere d’aria di scorta. La partecipazione é libera e gratuita per i soci Fiab; i non soci contribuiscono alle spese assicurative con € 3. Chi lo desidera può associarsi al circolo FIAB Arezzo in occasione della pedalata.

Info: Massimo Barbagli 333 4757202