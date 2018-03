Successo per i prodotti del Casentino a Firenze Bio

Va in archivio con ottimi risultati la prima edizione di Firenze Bio, mostra mercato dei prodotti biologici e biodinamici organizzata dalla Regione Toscana e svoltasi alla Fortezza da Basso di Firenze nel weekend scorso. La presenza dello stand del Comune di Pratovecchio Stia, sotto l’insegna “Casentino”, ha destato l’interesse dei numerosi visitatori. Come conferma il Sindaco Nicolò Caleri, “Tutto il materiale informativo che avevamo portato a Firenze è stato distribuito, addirittura in gran parte è andato via nella prima giornata, e il nostro stand ha avuto un gran numero di visitatori. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a mettere in piedi questa vetrina, e in particolare il biodistretto del Casentino che di fatto ha animato la nostra presenza”. L’occasione è stata colta anche per presentare ad un pubblico di conoscitori e comunque appassionati, la manifestazione Vivere Bio che quest’anno si svolgerà a Pratovecchio Stia dal 22 al 24 giugno prossimi. “Abbiamo cercato . prosegue Caleri – di cogliere un’occasione propizia per aprire nuovi sbocchi di mercato ai produttori locali, stando a fianco di chi lavora per diffondere una cultura di genuinità e sostenibilità ambientale nella nostra alimentazione di tutti i giorni”. Da qui a Vivere Bio appunto, il passo è breve. “Per il quarto anno realizzeremo questo evento parlando della filosofia Bio a 360 gradi, quindi alimentazione senz’altro ma anche ingegneria e edilizia, e soprattutto energie rinnovabili e sostenibilità ambientale”. Il programma della manifestazione è in via di definizione in questi giorni e sarà presto reso noto.