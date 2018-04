“Streetfood Su Ruote” mette il turbo al turismo ad Arezzo. Al via l’edizione 2018

Sabato 7 il taglio del nastro con le autorità alle ore 12. Fino a domenica grande festa al Parco Pertini di Arezzo tra concerti e attività collaterali. Torna la bellypainting con le ostetriche e arrivano anche i giovani del rugby Arezzo. Sprint di Visite guidate “Arezzo al tempo del Tarlati”

Dopo l’apertura serale del venerdì, tutto pronto al Parco Pertini per il taglio del nastro della terza edizione di “4Wheels”, l’evento dedicato ai food truck promosso dall’Associazione nazionale Streetfood che proprio dieci anni fa nasceva ad Arezzo. Alle ore 12 di sabato 7 aprile le autorità daranno ufficialmente il via a questa nuova edizione che già si preannuncia da record, a partire dai cibi di strada presenti (oltre 100), ma anche per le tante attività collaterali che di anno in anno vengono organizzate. Decisivo lo sprint di quasi quaranta prenotazioni registrate in soli due giorni per le visite guidate “Arezzo al tempo del Tarlati” e il restauro del Polittico ligneo di Pietro Lorenzetti.

Food Truck News – Chi l’ha detto che truck significa per forza un veicolo a motore su ruote che viaggia per strada? in questo caso è una barca trasportata su carrello che campeggerà al Parco Pertini nella tre giorni di Streetfood 4wheels per servire il miglior fritto di pesce che la storia ricordi. Sono sempre loro, i giovanissimi imprenditori Giuseppe e Davide di “Sani come un Pesce” che sono salpati da S.Benedetto del Tronto (AP). Il mondo del cibo di strada moderno è fatto di giovani come loro. Successori di aziende familiari che hanno saputo rinnovarsi con nuove ricette adattate ad un consumo “on the road”, o formati presso istituti alberghieri che per propria intraprendenza o con l’aiuto della famiglia hanno investito nel settore che in pochi anni ha visto ampliare l’indotto registrando un vertiginoso aumento di aziende costruttrici di truck. Un aumento di attività di tipo itinerante/ambulante. Il comparto registra oggi anche un’alta inflazione per il prolificarsi di nuove organizzazioni più o meno improvvisate. Ma l’Associazione Streetfood sa sempre rinnovarsi, punta sulla qualità e la selezione dei cibi di strada e degli operatori con un decalogo pubblicato sul sito web www.streetfood.it, contenuti originali a latere dell’evento principale enogastronomico come promozione turistica e artisti che si succedono sul palco. “Abbiamo appena saputo – dichiara Massimiliano Ricciarini presidente di Associazione Streetfood – dell’incidente stradale occorso al titolare dell’Ice Bar, un truck che era anche forma di intrattenimento, quindi prima di tutto ci auguriamo una pronta ripresa perché possa tornare presto “in pista”, magari a settembre al Prato”.

Sprint di prenotazioni alle visite guidate – calma piatta dal primo giorno di promozione per le prenotazioni di visite guidate a tema “Arezzo al tempo del Tarlati e Restauro del Polittico di Lorenzetti”, poi in pochi giorni si è registrato uno sprint. Si è già costituito il primo gruppo di visite di 20 persone e si sta costituendo già il secondo che sarà programmato per i giorni dopo l’evento Streetfood al Parco Pertini. La visita guidata è sabato 7 aprile. Luogo di ritrovo: presso il truck della Birra Artigianale Streetfood alle ore 15. Costo visita guidata 5 euro, contributo al restauro: 5 euro (minimo). Numero massimo per ogni turno di visita: 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: numero di cellulare 328 1198704 (Silvia).

Il programma di sabato 7 aprile. Alle ore 10.30 un incontro sul portare in fascia i bambini. Nel pomeriggio parte il programma delle visite guidate, mentre alle ore 15 al via le attività della Banda dei Piccoli Chef. Yoga in gravidanza, belly painting e laboratorio di inglese per i più piccoli nel pomeriggio. Dalle 18 alle 20 il parco sarà animato dallo spettacolo circense con giocoleria, cerchi e giochi aerei con tessuti. Dalle 20 al via la musica con Leonardo Landi Dj Set.

CIBO DI STRADA: “4 Wheels” Arezzo Parco Pertini, 6 aprile 2018 C.s. 08

In allegato il programma dettagliato

Programma:



sabato 7 aprile

dalle ore 11 alle 24 – apertura evento

Dalle 10.30 alle 12.30 Incontro sul portare in fascia

ore 12 – inaugurazione evento

ore 14,45-18 Partenza visite guidate “Arezzo al tempo del Tarlati” prenotazioni cell 328 198704 (Silvia)

dalle ore 15 – Banda dei piccoli chef

Dalle 15 alle 17.30 Belly painting

Dalle 16 alle 17 Yoga in gravidanza

Dalle 17 alle 18 Laboratorio di inglese per bimbi

Ore 18-20 spettacolo circense, giocoleria, cerchi e giochi aerei con tessuti

Dalle ore ore 20 Leonardo Landi Dj Set



domenica 8 aprile

dalle ore 11 alle 24 – apertura evento

Dalle ore 11 – Banda dei Piccoli chef

Dalle 10.30 alle 13 Brunch tra mamme

Dalle 16.00 alle 18 Laboratorio per bimbi

Dalle 16,30 alle 19 – Circo educativo per bimbi

Dalle ore 20 alle 24 – live music con Matteini 4 Band