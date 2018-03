Street Food etico alla sesta edizione della Fiera nazionale primaverile degli uccelli di Terranuova

Continuano gli eventi street food “etici” coorganizzati dall’associazione ambulanti FoodEver.

I food truck dell’associazione, nata per contrastare lo sfruttamento degli operatori del settore che sono sempre più spesso vittime di tariffe esorbitanti per la partecipazione agli eventi pubblici, saranno ospiti della 6a edizione della Fiera Nazionale Primaverile degli Uccelli di Terranuova Bracciolini (AR). Parteciperanno a tariffe sostenibili, proponendo prodotti di alta qualità e per tutti i gusti.

La Fiera degli Uccelli di Terranuova Bracciolini oramai è un appuntamento consolidato e che desta, con le sue attrazioni e particolarità, l’interesse crescente di un pubblico sempre più vasto. Quest’anno si arricchisce di una proposta che porge la mano ai lavoratori ambulanti. L’appuntamento è per Sabato 24 e Domenica 25 Marzo, nel piazzale dell’autostazione di Via S. Tito, angolo Via Ricasoli.