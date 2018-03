Stagione Concertistica, nuovo appuntamento di Oida al Teatro Petrarca: protagonista il pianoforte

Domenica 18 marzo alle 18 torna la Stagione Concertistica del Teatro Petrarca, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Oida. Appuntamento con “Un pianoforte all’opera. Da Rachmaninov a Verdi” dell’Orchestra Instabile di Arezzo diretta da Massimo Merone che andrà in scena insieme alle esibizioni di Andrea Trovato al pianoforte, del soprano Silvia Martinelli e del tenore Samuele Simoncini.

Ricco il programma: Overtour da Le Nozze di Figaro di Mozart, Concerto N°2 in Do minore per pianoforte e orchestra Op.18 di Rachmaninov, Sinfonia dal Nabucco di Verdi, Aria “Casta Diva” dalla Norma di Bellini, Aria “Le fleurque tu m’avaisjetèe” dalla Carmen di Bizet, Duetto “Verranno a te sull’auree” da Lucia di Lammermoor di Donizetti, Aria “Vesti la giubba” da I Pagliacci di Leoncavallo e in chiusura il duetto di Verdi “Ah, inseparabile . E’ il sol dell’anima ”. La presentazione del concerto si terrà alle 17 in collaborazione con il Liceo Musicale Petrarca.

Prevendita biglietti presso la Rete Teatrale Aretina in via Bicchieraia giovedì dalle 16 alle 19, all’Ipercoop come punto vendita del circuito BoxOffice Toscana e on line su www.boxol.it. Vendita, il giorno dello spettacolo, presso il Teatro Petrarca dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.