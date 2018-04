Spettacoli e audizioni: la grande danza ad Arezzo con CaNoNi InVeRsI

allerini professionisti, maestri di calibro internazionale e giovani compagnie da tutta Italia si ritrovano ad Arezzo per la prima edizione di CaNoNi InVeRsI. La rassegna, in programma domenica 29 e lunedì 30 aprile, proporrà un ricco programma di audizioni e di spettacoli interamente dedicato alla formazione, al confronto e alla rappresentazione di nuove creazioni coreografiche sulle più recenti evoluzioni della danza tra contemporaneo e modern jazz. CaNoNi InVeRsI cade in una data simbolica per l’universo coreutico dal momento che proprio il 29 aprile è la Giornata Internazionale della Danza e, organizzato dall’associazione culturale Progetti per la Danza in collaborazione con la Light On Art, ha l’ambizione di confermare la città di Arezzo come un punto di riferimento nazionale per lo sviluppo di questa arte e per la valorizzazione dei suoi talenti.

L’evento, rivolto ad allievi e allieve con più di tredici anni di età, si aprirà domenica con alcune lezioni tenute da grandi maestri e con una triplice audizione che metterà in palio borse di studio e opportunità professionali in alcune scuole italiane ed europee. La prima di queste sarà tenuta dal noto coreografo Gaetano Posterino della Posterino Dance Company di Monaco di Baviera, poi è in programma la masterclass-audizione con Angelo Parisi per il progetto “HumanBodies” che assicurerà formazione e possibilità di esibirsi a livello professionistico. A chiudere la giornata sarà l’appuntamento con Alberta Palmisano, insegnante di contemporaneo e floor work che consegnerà borse di studio per la Dance Haus di Milano. Nella giornata di lunedì, CaNoNi InVeRsI si trasferirà al Teatro Mecenate e prenderà il via con una lezione e un’audizione tenute dal maestro aretino Gianni Santucci che assegnerà la possibilità di partecipare al summer camp intensive della Mystic Ballet 2 con sede nella statunitense Stonington o di entrare nella stessa compagnia giovanile. Dalle 15.30, infine, inizierà il vero e proprio spettacolo aperto all’intera cittadinanza che proporrà l’evento “Short Time” con le esibizioni di ballerini e compagnie professionistiche selezionate, e che troverà poi il proprio apice nella rassegna rivolta alle scuole emergenti di tutta Italia che permetterà di vivere tutto un pomeriggio all’insegna della danza e dello spettacolo. “CaNoNi InVeRsI – spiega Anna Pagano, presidente della Progetti per la Danza, – vuole fornire preziose occasioni di crescita e di confronto, attraverso due giorni intensi e ricchi di grandi ospiti per sostenere il futuro nella danza delle giovani promesse italiane. Gli allievi e le allieve di compagnie di tutta la penisola potranno prima mostrare le loro doti davanti a maestri di spessore internazionale e ascoltare i loro consigli, poi vivere la rassegna al Teatro Mecenate nella doppia veste di spettatori e di protagonisti. Gli appassionati della danza contemporanea resteranno piacevolmente sorpresi dall’energia e dall’originalità dei danzatori che si susseguiranno sul palco mostrando la creatività delle loro coreografie”.