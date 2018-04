Sottosagrato di San Francesco aperto nel weekend di Pasqua. I volontari di Fraternita al lavoro

Tutto pronto per un altro weekend a spasso nella storia.

Sono i volontari di Fraternita per le attività culturali a mettersi a disposizione per l’apertura del sito archeologico ubicato nel sottosagrato della basilica di San Francesco ad Arezzo. Una perla unica per conoscere ed apprezzare al meglio la storia della città. Un luogo antico che riporta i visitatori indietro di 2.500 anni.

Dalle ore 16 fino alle 19 di oggi e domani con ingresso gratuito e con visita guidata.

“Sono passati 15 mesi dall’inizio di questa offerta culturale e turistica – sottolinea il primo rettore Pier Luigi Rossi – che ha permesso l’entrata a 12.000 persone. Un plauso di riconoscenza ai Volontari di Fraternita per le attività culturali”.