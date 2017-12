Il Natale è fatto da luoghi, persone, profumi, sapori, immagini a cui siamo affezionati. Ma anche musica. E non è detto che in clima natalizio le canzoni che più ci ispirano, che si stia armeggiando tra i fornelli per preparare il cenone o che si stia facendo un po’ di jogging per smaltirlo, siano squisitamente natalizie. Di seguito vi proponiamo la playlist di redazione per questo giorno di festa. Con un po’ di Natale dentro (classico all’inizio, alternativo alla fine), ma ci abbiamo messo anche un po’ di sogni, di malinconia, di rabbia, di euforia e di passione.

NADIA FRULLI





1. Wham! – Last Christimas

2. Fabrizio De Andrè – Don Raffaè

CLAUDIA FAILLI

3. Joy Division – Love Will Tears Apart

4. Nine Inch Nails – Hurt

ENRICA CHERICI

5. Mannarino – Apriti cielo

4. Inno Arezzo – Pupo

MATTEO MARZOTTI

7. Ligabue – Ciò che rimane di noi

8. The Killers – When we were young

MATTIA CIALINI

9. Oasis – Champagne Supernova

10. Sex Pistols – Jigle Bells

