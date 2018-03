Settimana di grandi eventi sportivi a Sansepolcro, l’agenda degli appuntamenti

In parallelo ai tradizionali appuntamenti già presenti in calendario, al via una settimana di grandi eventi sportivi nella Città di Piero. La serie di iniziative prenderà il via già da quest’oggi con l’incontro pubblico delle 18:00 in sala del consiglio comunale per la presentazione del libro “L’ultimo stopper”, racconto biografico dello storico difensore della Juventus Sergio Brio, alla presenza dell’autore e del giornalista Ugo Russo.

Lo stesso Russo sarà grande protagonista della serata di gala in programma martedì 20 marzo al Borgo Palace Hotel in occasione del premio nazionale “La Clessidra”. L’evento, organizzato dalla società Vivi Altotevere, vedrà la presentazione dell’edizione 2018 del torneo di calcio giovanile “Città di Sansepolcro” con la partecipazione di grandi nomi del calcio e del giornalismo sportivo.

Weekend all’insegna della tradizione con il campionato nazionale del lancio del formaggio in programma sabato 24 e domenica 25 marzo. L’evento, organizzato dal Rolling Cheese Team Santa Fiora in collaborazione con la FIGeST, vedrà la partecipazione delle principali associazioni italiane legate a questa antica disciplina.

L’agenda degli eventi si chiude con la 1° Granfondo Cicloturistica Città di Sansepolcro, Maratona degli Appennini, in programma domenica 25 marzo a partire dalle 7:30. La prima prova del Circuito cicloturistico Terre d’Etruria vedrà la raccolta di fondi per le zone del centro Italia colpite dal sisma nell’ambito dell’iniziativa #IoCiSono.

“Una settimana da ricordare per la nostra città – commenta Lorenzo Moretti, delegato allo Sport del Comune di Sansepolcro – Assieme ai tradizionali appuntamenti agonistici e amatoriali che quotidianamente contribuiscono a plasmare il tessuto cittadino e a rendere viva la comunità biturgense, nei prossimi giorni avremo il piacere di accogliere importanti eventi, cerimonie, iniziative solidali e appuntamenti con la tradizione. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questa grande festa contribuendo a confermare il nostro paese quale punto di riferimento fondamentale per tutte le attività sportive”.